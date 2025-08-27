Valoarea proiectului este estimată la 535 de milioane de euro

România face un pas major în consolidarea industriei de apărare: o nouă fabrică de pulberi va fi ridicată în orașul Victoria, județul Brașov, proiect pe care autoritățile îl descriu drept cel mai modern din lume în acest domeniu. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Radu Miruță, după semnarea cadrului contractual în Germania, miercuri, alături de gigantul european Rheinmetall.

„Este o investiție pornită de la zero, dar cu șansa de a deveni cea mai performantă din lume. Împreună cu Rheinmetall, liderul european în producția de armament, România va produce pulbere pentru nevoile proprii și pentru regiune”, a subliniat ministrul, într-o postare pe rețelele sociale.

Valoarea proiectului este estimată la 535 de milioane de euro. Construcția urmează să înceapă anul viitor și să se finalizeze în aproximativ trei ani. Odată operațională, fabrica va asigura 700 de locuri de muncă directe, ceea ce reprezintă o gură de oxigen pentru zona Victoria, dar și o garanție că România își securizează lanțul de aprovizionare cu resurse strategice pentru apărare.

Ceremonia de semnare a contractului a avut loc în Germania, în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, dar și a unor personalități internaționale de prim rang: noul secretar general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, vicecancelarul Germaniei, Lars Klingbeil, precum și președintele Bulgariei, Rumen Radev.

Ministrul Miruță a precizat că în spatele acestui rezultat au stat săptămâni de negocieri intense. „Am găsit la preluarea mandatului un contract cu clauze considerate intangibile. Totuși, printr-un dialog ferm, dar respectuos, am reușit să obținem garanții suplimentare pentru România: drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea obligatorie a furnizorilor români, costuri de licență ajustate corect și o participație bine definită a statului român”, a explicat el.

Aceste ajustări, spune ministrul, au adus o economie substanțială: „Față de forma contractuală inițială, am reușit să reducem costurile pentru statul român cu peste 93 de milioane de euro. A fost o muncă de echipă, cu sprijinul Administrației Prezidențiale, al prim-ministrului și al specialiștilor din Minister, care au câștigat respectul partenerilor germani.”

În viziunea Guvernului, noua fabrică nu reprezintă doar o investiție economică, ci și o poziționare strategică a României pe harta europeană a industriei de apărare. „Această uzină înseamnă pentru noi independență, securitate și rol activ într-o regiune în care cererea pentru muniție și resurse conexe este tot mai mare. Prin această construcție, România își întărește statutul de partener de încredere în NATO și în Uniunea Europeană”, a adăugat Miruță.

El a ținut să mulțumească echipei de consilieri și negociatori, menționând în mod special aportul consilierului său Remus Cotuț, „pentru profesionalismul și dedicarea din aceste săptămâni dificile”.

Prin această investiție de amploare, România devine nu doar un beneficiar al securității colective europene și euroatlantice, ci și un furnizor de resurse esențiale pentru apărare, într-un moment în care contextul geopolitic impune accelerarea producției de muniție la nivel continental.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube