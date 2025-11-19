România U19 defilează spre turul 2! Victorie clară cu Islanda și calificare de pe primul loc

Tricolorii mici au dominat grupa și merg en-fanfare spre următoarea etapă a calificărilor pentru EURO 2026.

Naționala României U19 a obținut marți o victorie categorică, 3-0 contra Islandei, într-un meci disputat la Chiajna, în runda a treia a calificărilor pentru Campionatul European 2026. Echipa lui Adrian Dulcea încheie grupa pe primul loc, cu 7 puncte din 9 posibile, în timp ce Finlanda, în ciuda unui eșec surprinzător cu Andorra (0-1), termină pe poziția secundă și merge alături de România în turul 2.

Tricolorii U19 au început campania cu un 4-1 clar împotriva Andorrei, la Voluntari, apoi au remizat 1-1 cu Finlanda într-un duel echilibrat. Duelul decisiv cu Islanda a confirmat însă superioritatea României în această grupă.

Primul gol a venit în minutul 18, după o fază excelent construită de Toma și Stoian, ambii de la FCSB, finalizată de Troy-Leo Tomșa, tânărul fotbalist al lui Sassuolo.

Avantajul a fost dublat în minutul 34, când Toma i-a pasat perfect lui Stoian, iar mijlocașul roș-albaștrilor a finalizat cu o execuție elegantă, ducând scorul la 2-0.

FCSB domină ofensiva U19

În partea a doua, România a continuat să impună ritmul. În minutul 63, Toma a fost aproape de gol, dar tentativa sa a fost respinsă de portarul Simonarson. Doar un minut mai târziu, același Toma a stabilit scorul final: un șut aparent slab, de la marginea careului, care a prins pământul în fața portarului și l-a păcălit.

S-a încheiat 3-0, iar România U19 se califică în turul 2 al preliminariilor, programat în primăvara lui 2026 – ultimul obstacol înaintea Campionatului European ce va fi găzduit vara viitoare de Țara Galilor.

O prestație solidă, un prim loc meritat și o generație care arată promisiuni importante.

