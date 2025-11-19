România și șansele la baraj pentru CM 2026: Posibilii adversari și traseul spre turneul final

Naționala României mai are o ultimă șansă de a ajunge la Cupa Mondială 2026 prin intermediul meciurilor de baraj, după ce nu s-a calificat direct din preliminarii. Tricolorii vor juca două partide eliminatorii, semifinala și finala, ambele într-o singură manșă, pentru a obține biletele către turneul final. Tragerea la sorți a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, la sediul FIFA din Zurich, începând cu ora 14:00.

România va fi plasată în urna a patra, ca urmare a clasării în Liga Națiunilor 2024/25. Celelalte urne sunt stabilite astfel:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În prima fază, România va înfrunta în deplasare una dintre echipele din urna 1 – Italia, Danemarca, Ucraina sau Turcia. Dacă tricolorii reușesc să se impună, vor juca finala împotriva câștigătoarei unui duel dintre o echipă din urna 2 și una din urna 3, stabilit tot prin tragere la sorți. De asemenea, gazda finalei va fi decisă prin același mecanism.

CITEȘTE ȘI – Neymar a cumpărat marca „Pelé”! Familia starului brazilian a plătit 15,5 milioane € pentru drepturile asupra legendei

Cupa Mondială 2026 va fi prima ediție cu 48 de echipe, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie 2026. Până în prezent, 42 dintre cele 48 de participante sunt cunoscute, ultimele 6 urmând să fie stabilite în urma barajelor europene și intercontinentale. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie, la Washington, și va împărți echipele în 12 grupe a câte patru echipe, primele două clasate și cele mai bune opt formații de pe locul al treilea calificându-se în șaisprezecimile de finală.

România își va afla astfel adversarii și traseul concret spre a-și încerca șansa de a reveni pe cea mai mare scenă fotbalistică mondială după calificările directe ratate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.