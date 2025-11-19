Neymar a cumpărat marca „Pelé”! Familia starului brazilian a plătit 15,5 milioane € pentru drepturile asupra legendei

Firma NR Sports va controla numele, imaginea și toate oportunitățile comerciale asociate cu Pelé.

Familia lui Neymar a făcut o mișcare uriașă pe piața drepturilor de imagine: compania lor, NR Sports, a achiziționat oficial marca „Pelé”, anunță publicația braziliană UOL Esport. Tranzacția le oferă de acum înainte controlul total asupra numelui, imaginii, arhivelor și oricăror proiecte comerciale legate de cel mai emblematic fotbalist din istorie.

Negocierile au decurs fără complicații, iar prețul plătit – 15,5 milioane de euro – este considerat surprinzător de mic având în vedere notorietatea globală a lui Pelé. Marca fusese folosită foarte puțin după decesul legendei, în decembrie 2022, iar familia Neymar intenționează să reconstruiască brandul la nivel mondial.

Strategia este clară: relansarea brandului Pelé prin produse oficiale, colaborări internaționale, licențe și proiecte care să păstreze vie moștenirea triplului campion mondial. Anunțul oficial al achiziției este programat pentru miercuri, 19 noiembrie, dată ce marchează aniversarea celebrului „gol cu numărul 1.000” înscris de Pelé.

Ancelotti: „Neymar este pe lista jucătorilor care pot merge la Mondial”

Pe lângă mișcarea strategică a familiei sale, Neymar se află și în atenția selecționerului Braziliei. Carlo Ancelotti a confirmat că atacantul lui Santos face parte din lista extinsă pentru Campionatul Mondial 2026:

„Neymar este pe lista jucătorilor care pot merge la Mondial. Mai avem șase luni până la lista finală. Trebuie doar să-l observăm, la fel ca pe ceilalți, pentru a vedea dacă vom face modificări”, a declarat tehnicianul.

Italianul a subliniat că Brazilia lucrează intens pentru a ajunge în cea mai bună formă la turneul final și că lista poate suferi modificări până în martie.

Neymar, doi ani fără Selecao

Ultimul meci jucat de Neymar pentru Brazilia datează din octombrie 2023, o perioadă marcată de accidentări repetate și lipsă de ritm. În prezent, la Santos, atacantul de 33 de ani are 24 de meciuri, 6 goluri și 3 assisturi în acest sezon.

Neymar rămâne însă o legendă în tricoul Braziliei: 128 de selecții și 79 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria naționalei.

