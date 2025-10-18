România și-a anunțat echipa pentru play-off-ul Billie Jean King Cup! Reîntâlnire cu Iga Swiatek după 3 ani și 7 luni

Noul căpitan nejucător, Alexandra Dulgheru, a făcut selecția pentru duelurile cu Polonia și Noua Zeelandă din grupa B.

Echipa feminină a României de Billie Jean King Cup se pregătește pentru un nou capitol important. Alexandra Dulgheru, care a preluat funcția de căpitan nejucător pe 19 septembrie, înlocuindu-l pe Horia Tecău, a anunțat lotul pentru play-off-ul competiției programat între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski (Polonia).

România va face parte din grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, într-un format tip turneu, pe hard indoor, în Arena Gorzow.

Echipa României pentru Billie Jean King Cup 2025

Gabriela Ruse (27 de ani, 99 WTA)

(27 de ani, 99 WTA) Gabriela Lee (30 de ani, 293 WTA)

(30 de ani, 293 WTA) Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 310 WTA)

(19 ani, 310 WTA) Mara Gae (20 de ani, 793 WTA)

(20 de ani, 793 WTA) Monica Niculescu (38 de ani, 91 WTA la dublu)

Ruse și Niculescu revin în echipă după aproape un an, ultimele lor apariții fiind în turneul final de la Malaga 2024, unde România a debutat în faza finală, pierzând cu 2-1 în fața Japoniei.

Pentru Gabriela Lee și Elena Ruxandra Bertea este prima convocare în echipa de Billie Jean King Cup. În schimb, Mara Gae, considerată una dintre marile promisiuni ale tenisului românesc, continuă parcursul început în 2024, când a fost inclusă pentru prima oară în lot la meciul decisiv cu Ucraina.

Absențe importante pentru România

Cea mai bine clasată jucătoare română, Jaqueline Cristian, nu va fi prezentă la Gorzow, la fel ca Anca Todoni, care și-a încheiat sezonul mai devreme din motive medicale. Ana Bogdan traversează o perioadă de pauză din motive de sănătate mintală, iar Sorana Cîrstea și Irina Begu s-au retras deja din echipa națională.

Națiunile participante pot efectua până la trei modificări în lot cu o zi înainte de startul competiției.

Reîntâlnire cu Iga Swiatek după 3 ani și 7 luni

Duelul cu Polonia aduce o nouă confruntare cu Iga Swiatek, numărul 2 mondial și de șase ori campioană de Grand Slam. Ultima întâlnire a avut loc în aprilie 2022, la Radom, când Polonia s-a impus cu 4-0, iar Swiatek a dominat clar, câștigând cu 6-1, 6-0 în fața Mihaelei Buzărnescu și cu dublu 6-0 în fața Andreei Prisăcariu.

Prezența polonezei în lot a fost confirmată abia pe 16 octombrie, iar presa locală a salutat decizia ei de a reveni în echipa națională.

Căpitanul Poloniei, Dawid Celt, nu se va putea baza însă pe Magda Linette, Magdalena Frech și Maja Chwalinska, accidentate sau retrase, mizând în schimb pe Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova și Martyna Kubka.

„Sunt foarte entuziasmat. Vom juca din nou în Polonia, pentru a doua oară în acest an. Înseamnă foarte mult pentru mine, pentru echipa mea și pentru fanii noștri. Este o altă ocazie de a prezenta tenisul la cel mai înalt nivel în Polonia”, a declarat Celt, potrivit Asociației Poloneze de Tenis.

„Mă bucur că Iga s-a întors în echipa națională a Poloniei. Avem același obiectiv – să câștigăm fiecare meci. Vom lupta până la ultima minge”, a adăugat acesta.

Cum se va juca play-off-ul Billie Jean King Cup

Play-off-urile din 2025 includ șapte grupe de câte trei națiuni, disputate sub formă de mini-turnee. Țara gazdă a fiecărei grupe alege suprafața și locul de desfășurare.

Câștigătoarea fiecărei grupe va avansa în calificările pentru BJK Finals 2026, în timp ce echipele de pe locurile doi și trei vor fi retrogradate în Grupa I zonală (America, Asia/Oceania sau Europa/Africa).

Meciurile se vor juca în sistemul cel mai bun din trei: două partide de simplu și una de dublu, fiecare în format de cel mai bun din trei seturi cu tie-break la 6-6.

Componența grupelor din play-off:

Grupa A (Monterrey, Mexic) – Canada, Mexic, Danemarca

– Canada, Mexic, Danemarca Grupa B (Gorzow, Polonia) – Polonia, România, Noua Zeelandă

– Polonia, România, Noua Zeelandă Grupa C (Cordoba, Argentina) – Slovacia, Elveția, Argentina

– Slovacia, Elveția, Argentina Grupa D (Varazdin, Croația) – Cehia, Columbia, Croația

– Cehia, Columbia, Croația Grupa E (Hobart, Australia) – Australia, Brazilia, Portugalia

– Australia, Brazilia, Portugalia Grupa F (Ismaning, Germania) – Germania, Belgia, Turcia

– Germania, Belgia, Turcia Grupa G (Bengaluru, India) – Olanda, Slovenia, India

