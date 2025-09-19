România se afirmă pe harta turismului viticol european: Dealu Mare atrage tot mai mulți pasionați de vin

România își consolidează poziția în topul destinațiilor emergente pentru turismul viticol european, alături de Ungaria, Germania, Grecia, Austria și Bulgaria, potrivit unui nou raport european dedicat industriei vinului. Regiunea Dealu Mare, cea mai renumită zonă viticolă din țară, a atras atenția internațională datorită vinurilor sale roșii puternice și aromate, apreciate de cunoscători din întreaga lume.

România vinului iubit

Raportul European Wine Tourism Ranking subliniază cum turismul viticol devine tot mai căutat, călătorii fiind interesați nu doar de degustarea vinurilor, ci și de experiențe culturale și gastronomice însoțite de vizite în podgorii. România, prin Dealu Mare, oferă o combinație atractivă între tradiție, peisaje pitorești și vinuri de calitate, fiind tot mai frecvent inclusă în itinerariile turiștilor pasionați de vin, potrivit presei internaționale.

Pe lângă România, alte destinații emergente menționate în raport includ regiunea Tokaj din Ungaria, inclusă în patrimoniul UNESCO pentru vinurile sale dulci, valea Wachau din Austria și Bulgaria, cu tradiții viticole ce datează din epoca tracică.

CITEȘTE ȘI – România, tot mai prezentă pe harta turismului către Cuba: peste 4.700 de vizitatori în 2024

Experții notează că turismul viticol nu doar stimulează economia locală, ci ajută și la conservarea tradițiilor și a podgoriilor istorice, pregătind terenul pentru generațiile viitoare de vinificatori și iubitori de vin.

În contextul unei creșteri constante a interesului pentru turismul vinicol, România se poziționează ca un punct de atracție pentru cei care doresc să descopere vinuri autentice, experiențe culturale unice și peisaje spectaculoase, alături de destinațiile clasice precum Franța, Italia sau Spania.

Pe măsură ce turismul viticol european se diversifică, România își consolidează rolul de destinație emergentă, oferind atât vinuri de calitate, cât și experiențe autentice pentru vizitatori. Dealu Mare devine astfel un punct de reper pe harta pasionaților de vin, demonstrând că țara noastră poate concura cu regiunile viticole consacrate din Europa și că investițiile în promovarea culturii vinului pot transforma România într-un hub atractiv pentru turiști din întreaga lume.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.