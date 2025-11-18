După 10 luni, importurile totale au atins 1,27 milioane de tone, un nivel care anunță un posibil record anual

România a redevenit, în octombrie, principalul furnizor de benzină al Ucrainei, după șase luni în care a fost depășită de Polonia și Lituania. Ascensiunea este legată de creșterea accelerată a exporturilor realizate de OMV Petrom, arată o analiză profit.ro.

În luna octombrie, România a trimis către Ucraina 42,8 mii de tone de benzină, dublu față de septembrie, depășind atât Polonia (33,7 mii tone), cât și Lituania (42,4 mii tone). În realitate, volumele provenite din rafinăriile românești sunt chiar mai mari: Republica Moldova, fără capacități de rafinare și-a dublat exporturile spre Ucraina, la 21 mii tone, alimentându-se din România.

OMV Petrom a avut o contribuție decisivă. Compania a livrat Ucrainei un volum record de 33,3 mii tone de benzină, cu 56% mai mult decât în septembrie, jumătate dintre cantități fiind achiziționate de distribuitorul ucrainean OKKO. Chiar și așa, Petrobrazi rămâne pe locul al doilea între rafinăriile care aprovizionează Kievul, după unitatea PKN Orlen din Lituania, responsabilă pentru toate exporturile lituaniene către Ucraina.

După ce, în septembrie, România livrase doar 21,4 mii tone Ucrainei, aproximativ 15% din importurile acesteia, octombrie marchează o inversare puternică a tendinței. Anul trecut, România a exportat 1,7 milioane de tone de benzină, din care un sfert au alimentat direct piața ucraineană, iar aproape jumătate au ajuns în rețelele OMV, Petrom și Rompetrol din regiune.

