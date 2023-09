România, pregătită să înfrunte Israel. Edward Iordănescu a anunțat lotul pentru partidă

România va înfrunta Israel într-un meci capital pentru locul 2 în grupă, care duce direct la Euro 2024. Selecționerul Edward Iordănescu a anunțat lotul pentru partida care se va disputa de la 21:45.

Unde se poate urmări România – Israel?

România – Israel începe la 21:45 și se poate urmări pe Antena, Digi Sport 1 sau Prima TV.

Selecționerul Edward Iordănescu a anunțat lotul pentru meciul cu Israel

1. Ștefan TÂRNOVANU

2. Andrei RAȚIU

3. Radu DRĂGUȘIN

4. Cristian MANEA

5. Vladimir SCRECIU

6. Marius MARIN

7. Denis ALIBEC

8. Alexandru CICÂLDĂU

9. George PUȘCAȘ

10. Nicolae STANCIU

11. Nicușor BANCU

12. Horațiu MOLDOVAN

13. Valentin MIHĂILĂ

14. Ianis HAGI

15. Andrei BURCĂ

16. Marian AIOANI

17. Adrian RUS

18. Răzvan MARIN

19. Darius OLARU

20. Florinel COMAN

21. Olimpiu MORUȚAN

22. Mario CAMORA

23. Deian SORESCU

Valeriu Iftime: ”Ca român, îmi e frică de Israel”

„Ca român îmi e frică de Israel. Deși, nu ar trebui să ne fie frică de echipele de genul acesta. Îmi este frică pentru că nu am demonstrat până acum, în campania aceasta, că putem face un meci bun. Dacă am bătut am avut noroc, cel puțin așa am văzut eu. Eu nu pot să spun că am încredere în calitățile domnului Iordănescu. Asta, pentru că l-au refuzat pe Boloni.

Să îi dea Dumnezeu sănătate lui Iordănescu, am să îi pun un acatist la cea mai frumoasă Biserică din zona Moldovei. Nu știu acum dacă acatistele mele rezovă totul. Și eu sper să ajungem la Euro”, a spus Iftime, conform Fanatik.ro.

“Focusul meu e doar pe grupul de acum”

„Erau și alte nume care puteau fi alături de noi, dar focusul meu e doar pe grupul de acum. Să ne concentrăm pe ce este aici. Și forma de moment este un element foarte important, ținem cont, dar a mers atenția mea și către istoricul jucătorilor la echipa națională.

Vreau continuitate, omogenitate, de aceea ne-am uitat și la istoricul lor. Tot timpul i-am presat pe băieți să dea totul la club, să evolueze. Avem și noi jucători în Serie A, în La Liga, care încă nu sunt ancorați bine acolo.

Să vin eu acum și să le frânez ascensiunea nu ar fi corect. Avem răbdare cu ei. Jucătorii care au trecut prin momente importante alături de națională sunt ceea ce aveam nevoie acum.

Orice jucător nou care venea acum era un factor de risc, dar asta nu înseamnă că nu au ușa deschisă. Au fost schimbări puține de la o acțiune la alta, iar când au fost, au venit jucători tineri”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința premergătoare meciului cu Israel.

