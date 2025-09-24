Pe următoarele poziții se află Lituania, Germania, Polonia și Letonia

În primele luni ale anului agricol 2025/2026, exporturile de grâu moale din Uniunea Europeană au totalizat 4,12 milioane de tone, cu o treime mai puțin, decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Comisia Europeană. România se află însă pe primul loc, cu 2,07 milioane de tone exportate, devansând clar alte state membre. Pe următoarele poziții se află Lituania (620.000 de tone), Germania (410.000 de tone), Polonia (330.000 de tone) și Letonia (310.000 de tone), scrie Reuters.

Scăderea la nivel comunitar este pusă, parțial, pe seama datelor incomplete din Franța, care în mod tradițional deține primul loc între exportatorii de grâu ai blocului comunitar. Situații similare se regăsesc și în cazul Bulgariei și Irlandei, unde raportările nu sunt încă finale. În paralel, Ucraina a anunțat că, până la 22 septembrie, a trimis la export 5,82 milioane de tone de cereale și leguminoase, dintre care 4,02 milioane au fost grâu.

Această situație evidențiază rolul tot mai important al României pe piața europeană a cerealelor, în timp ce fluxurile comerciale sunt influențate nu doar de producție, ci și de disponibilitatea datelor oficiale și de dinamica cererii internaționale. În același timp, evoluțiile din Ucraina subliniază competiția tot mai acerbă în regiune și nevoia ca statele UE să-și ajusteze strategiile de export, pentru a menține competitivitatea pe piețele globale.

Contextul geopolitic și condițiile climatice joacă un rol esențial în determinarea volumelor exportate, iar politicile comerciale ale statelor membre și ale partenerilor externi influențează direct fluxurile de grâu pe piețele internaționale. Această conjunctură pune presiune pe România și alte țări exportatoare să-și optimizeze logistica și să asigure contracte stabile, pentru a valorifica avantajele producției ridicate și pentru a-și consolida poziția în fața concurenței din regiune, în special Ucraina.

