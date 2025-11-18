Marți, de la ora 21:45, România întâlnește San Marino în ultimul meci din cadrul grupei preliminariilor CM 2026, pe stadionul Ilie Oană, din Ploiești. Față de meciul cu Bosnia, din primul „11” au ieșit Ionuț Radu, Bogdan Racovițan, Chipciu, Ianis Hagi, Marius Marin și Valentin Mihăilă.

Cele două naționale s-au mai întâlnit de patru ori, tricolorii câștigând de fiecare dată. În meciul tur, România s-a impus cu 5-1. Cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat la chiar primul meci direct, în 1990, când tricolorii au câștigat cu 6-0. În returul din 1991, România s-a impus în deplasare cu 3-1, iar în celălalt meci direct, un amical din 2011, naționala noastră a câștigat la limită, scor 1-0.

Meciul se desfășoară pe Arena Ilie Oană din Ploiești. Selecționerul Mircea Lucescu i-a scos din lot pe Valentin Mihăilă și Marius Marin, ambii cu probleme medicale, dar și pe Denis Drăguș, suspendat după ce a văzut cartonașul roșu în Bosnia.

Locul lor a fost luat de Darius Olaru, Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, care nu au prins lotul pentru partida din Bosnia.

În celălalt meci al grupei se va stabili echipa calificată direct la Mondial și cine va merge la baraj de pe locul 2. Austria nu trebuie să piardă pe teren propriu cu Bosnia Herțegovina pentru a-și păstra primul loc.

Naționala este sigură de locul trei, indiferent de rezultatele de marți.

