România învinge clar Polonia și devine favorită la Final Four-ul EHF Euro Cup! Euforie totală la Craiova, în fața a peste 4.000 de suporteri

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă au câștigat cu 34-29 și au oferit un spectacol complet în Sala Polivalentă din Craiova.

Naționala feminină de handbal a României a obținut o victorie spectaculoasă în EHF Euro Cup, scor 34-29 împotriva Poloniei, într-o atmosferă incendiară la Craiova, unde peste 4.000 de fani au umplut Polivalenta.

Succesul le transformă pe tricolore în mari favorite la calificarea în Final Four, alături de Norvegia, într-o grupă în care România a demonstrat o formă excelentă în ambele faze ale jocului.

Start perfect și spectacol în prima repriză

Partida a început sub semnul entuziasmului. Alicia Gogîrlă, vedeta SCM Craiova, a fost de neoprit în primul sfert de oră, iar Sonia Seraficeanu a găsit unghiurile ideale din extremă. România a condus cu 10-7, însă Polonia a revenit prin pivoții săi, profitând de slăbiciunile din apărarea centrală.

Portărița Adrianna Placzek a ținut-o pe Polonia în joc cu 6 intervenții până la pauză, iar scorul la cabine a fost egal: 15-15.

Repriză secundă de vis și atmosferă electrizantă

Ovidiu Mihăilă a schimbat complet formula după pauză. În poartă a intrat Bianca Curmenț, iar efectul a fost imediat. Noua intrată a avut două parade consecutive, iar tricolorele s-au desprins la trei goluri, scor 20-17.

Sorina Grozav a fost din nou liderul ofensivei, cu 8 reușite, în timp ce Elena Roșu, desemnată MVP-ul echipei în Norvegia, a făcut diferența pe fazele de tranziție.

Pe măsură ce minutele treceau, publicul din Craiova a trăit fiecare moment al partidei cu intensitate maximă. Curmenț a închis poarta, contraatacurile au curs impecabil, iar România s-a desprins chiar și la opt goluri în minutul 42.

Finalul a fost unul de control total, tricolorele gestionând perfect ultimele minute. Scor final: România – Polonia 34-29, o victorie care confirmă progresul echipei și încrederea din vestiarul condus de Mihăilă.

Statistici și marcatoare

Sorina Grozav – 8 goluri

– 8 goluri Lorena Ostase – 6

– 6 Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu, Alicia Gogîrlă – câte 3

– câte 3 Elena Roșu, Gabriela Dumitrașcu, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Ștefania Stoica – câte 2

– câte 2 Maria Skrobic – 1

În poartă: Bianca Curmenț și Iulia Dumanska, câte 7 intervenții fiecare.

România, favorită la Final Four

După această victorie, România urcă pe locul 2 în grupa din EHF Euro Cup, cu 2 puncte și un golaveraj pozitiv (61-58), devansând Polonia. Norvegia conduce cu maximum de puncte, iar Slovacia e fără succes.

Următorul meci pentru tricolore va fi în martie 2026, contra Slovaciei, înaintea unei serii de jocuri amicale la Trofeul Carpați, în noiembrie.

Pentru selecționerul Ovidiu Mihăilă, debutul pe teren propriu nu putea fi mai promițător: o victorie clară, o sală plină și un moral excelent înaintea Campionatului Mondial din decembrie.

