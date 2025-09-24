Șefa ANM, Elena Mateescu, a anunțat că temperaturile vor scădea accentuat în următoarele zile, cu valori minime de -2/-3 grade în depresiuni și maxime de cel mult 25-26 de grade în sudul țării.

„Vremea va intra într-un proces de răcire astăzi, în partea de vest, nord şi centru, temperaturile maxime nu vor depăşi 17-18 grade, mai putem înregistra 30-32 de grade în sud-vest, în Banat şi sud-vestul Olteniei. De joi însă, răcirea se va resimţi în toată ţara, cu maxime în sud de cel mult 25-26 de grade, iar în jumătatea nordică de cel mult 17-18 grade. Minimele, la final de săptămână, vor fi negative, spre -3, -2 grade Celsius în depresiuni, în timp ce în restul zonelor extracarpatice şi în zonele mai joase, cel mult 7-8 grade”, a explicat Mateescu.

Potrivit ANM, ploile se vor concentra în regiunile intracarpatice, dar și în sud și est, cu cantități estimate la 10-15 l/mp. Vântul va sufla cu intensități de 40-50 km/h, iar pe creste poate ajunge chiar la 60-70 km/h.

Elena Mateescu nu exclude nici apariția ninsorilor

„Dacă temperaturile – aşa cum menţionam – vor scădea, cu siguranţă în zonele montane, pe creste, la mai mult de 1.500 metri, şi vor fi preponderent negative, din precipitaţiile sub formă lichidă, nu excludem să avem transformarea lor în formă solidă.”

Cum va fi vremea în Capitală

În București, răcirea se va simți treptat, urmând ca la final de săptămână maximele să nu depășească 18-19 grade Celsius.

„În Bucureşti, în următoarele zile, de la o zi la alta, vom resimţi temperaturile coborâte, astfel încât la final de săptămână să înregistrăm cel mult 18-19 grade şi minime în jurul a 7-8 grade”, a precizat directorul ANM.

Referindu-se la luna octombrie, Mateescu a subliniat că sunt așteptate alternanțe între perioade mai reci și episoade de încălzire.

„Dar, aşa cum deja ne-am obişnuit şi este o tendinţă, alternanţa de vreme caldă, urmată de perioade mai reci va rămâne de interes până la finalul anului”, a concluzionat ea.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.