În perioada 7–11 noiembrie 2025, o delegație oficială condusă de Radu-Dinel Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), a efectuat o vizită de lucru în Regatul Arabiei Saudite, participând la cea de-a 26-a întrunire a Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului – UN Tourism.

România a fost prezentă în cadrul lucrărilor din Arabia Saudită pentru a dezbate direcțiile strategice ale turismului global, inovația digitală și consolidarea parteneriatelor regionale.

În cadrul reuniunii, a fost desemnat noul Secretar General al organizației, doamna Shaikha Al Nowais, moment considerat de partea română ca o oportunitate pentru continuarea cooperării internaționale:

„Tehnologia face câte un salt semnificativ o dată la 15 ani. Acum este momentul inteligenței artificiale, iar România este acolo: înțelege, contribuie la direcție și caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume și ce există la noi”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Întâlniri bilaterale pentru consolidarea cooperării economice

Ministrul Radu Miruță s-a întâlnit cu omologul său saudit, Excelența Sa Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, discutând peste o oră despre oportunități concrete de cooperare economică între cele două state.

Subiectele vizate au inclus investițiile în grafit, dezvoltarea domeniilor schiabile în România și conectarea directă a crescătorilor români de oi și vaci cu piața saudită pentru eliminarea intermediarilor.

De asemenea, ministrul saudit a menționat posibilitatea unui mecanism de cooperare economică lărgită între cele două țări și implicațiile legislației europene în schimburile comerciale.

Ministrul român a subliniat avantajele competitive ale României: poziția geografică strategică, resursele naturale și capitalul uman calificat.

Extinderea cooperării digitale și turistice

Radu Miruță a avut întâlniri cu E.S. Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization (DCO), discutând posibilitatea aderării României la organizația interguvernamentală, și cu guvernatorul Autorității Guvernamentale pentru Digitalizare. Întâlnirile au vizat accelerarea economiei digitale și consolidarea schimbului de expertiză.

„România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene. Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere. Diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”, a declarat ministrul român.

Cooperare regională și susținerea turismului durabil

Ministrul a purtat discuții și cu Miroslav Borshosh, ministrul Turismului din Bulgaria, pentru inițiative comune privind turismul balcanic sustenabil, iar delegația română s-a întâlnit și cu Ion Valcu, directorul Departamentului pentru Membri Afiliați UN Tourism.

Din delegația română au făcut parte și secretarul de stat Laurențiu Viorel Gîdei și reprezentanți ai Ambasadei României în Arabia Saudită: E.S. Sebastian Mitrache, ambasador extraordinar și plenipotențiar, Oana Nicoleta Ghica, consul general, și Gianina Vodă, ministru plenipotențiar.

