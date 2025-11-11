Arabia Saudită face un nou pas important în dezvoltarea pieței sale financiare, după ce Asociația Internațională pentru Swapuri și Instrumente Derivate (ISDA) a publicat opiniile juridice care confirmă caracterul executoriu al mecanismului de compensare netă (Close-Out Netting) în Regat.

Această recunoaștere a Arabiei Saudite oferă instituțiilor financiare globale o mai mare siguranță juridică în derularea tranzacțiilor cu instrumente derivate.

Decizia vine după emiterea, în acest an, de către Autoritatea Pieței de Capital (CMA), a Regulamentului privind compensarea netă și aranjamentele colaterale aferente, care stabilește cadrul legal necesar pentru aplicarea acestui mecanism.

Ce înseamnă compensarea netă și de ce este importantă

Prin mecanismul de close-out netting, părțile implicate într-un contract financiar pot compensa obligațiile reciproce în cazul în care una dintre ele intră în incapacitate de plată. Astfel, rămâne o singură plată netă finală, ceea ce reduce riscul sistemic și asigură o decontare ordonată a contractelor.

Aplicabilitatea legală a acestui mecanism este esențială pentru investitorii internaționali, deoarece le permite o gestionare mai eficientă a expunerilor și o protecție sporită în fața incertitudinilor de piață.

Cadrul legal al CMA consolidează protecția investitorilor

Regulamentul emis de CMA confirmă recunoașterea garanțiilor financiare și a mecanismului de compensare netă atunci când una dintre părți este o instituție de piață de capital. Totodată, acesta vizează întărirea stabilității sistemului financiar, creșterea transparenței și protejarea drepturilor investitorilor, prin garantarea executării contractelor financiare calificate.

Recunoașterea aplicabilității acestui mecanism în Arabia Saudită reduce incertitudinea privind riscul de contrapartidă și încurajează participarea investitorilor internaționali pe piața locală a derivatelor. Noua reglementare creează baza juridică necesară pentru creșterea lichidității și dezvoltarea unei piețe profunde și stabile.

O piață a derivatelor în plină expansiune

Piața derivatelor din Arabia Saudită a fost lansată în 2020, odată cu introducerea contractelor futures pe indicele MT30, urmate de futures pe acțiuni individuale (SSF) în 2022 și opțiuni pe acțiuni individuale (SSO) în 2023. Aceste instrumente au extins posibilitățile investitorilor de acoperire a riscurilor și diversificare a portofoliilor.

În comunicatul oficial, CMA a precizat că noul regulament stabilește reguli clare privind compensarea netă și aranjamentele colaterale, definind entitățile vizate, sfera de aplicare și contractele financiare calificate care pot fi exceptate de la prevederile Legii Insolvenței.

