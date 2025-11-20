România, în topul statelor vulnerabile la cheltuieli neprevăzute

Narcis Rosioru
cheltuieli_buget personal

România ocupă locul cinci în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației incapabile să facă față cheltuielilor neprevăzute, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

În 2024, 40% dintre români se află în această situație, procent mai mare decât în multe alte state europene, dar totuși în scădere față de 2015, când nivelul era de 51,4%, potrivit aceleiași surse.

La nivelul UE, 30% dintre cetățeni au raportat în 2024 că nu pot acoperi cheltuieli neprevăzute, o scădere de 1,2 puncte procentuale față de 2023. Eurostat subliniază într-o analiză că „ponderea este pe un trend uşor descendent în ultimul deceniu”, cu un vârf de 40% în 2012, urmat de o îmbunătățire constantă până în 2019.

Pandemia a întrerupt temporar această evoluție, însă după 2020 tendința descrescătoare s-a reluat. În total, s-a înregistrat o scădere de 7,4 puncte procentuale în ultimii zece ani.

Cine stă cel mai prost și cine conduce clasamentul pozitiv

Insecuritatea economică a fost cea mai ridicată în Bulgaria (45,6%), Letonia (45,3%) și Grecia (43,9%).

România se situează imediat după aceste țări.

În partea opusă a clasamentului, cele mai bune rezultate au fost consemnate în Olanda (16,9%), Malta (18,3%) și Cehia (19,2%), unde mai puțin de o cincime din populație se confruntă cu astfel de dificultăți.

Evoluții în ultimul deceniu

Cele mai mari îmbunătățiri au fost înregistrate în Ungaria, unde procentul persoanelor incapabile să gestioneze cheltuieli neprevăzute a scăzut cu 43,6 puncte procentuale.

Scăderi semnificative au fost raportate și în Cipru (-25,7 pp) și Croația (-24,9 pp).

Singurele state în care situația s-a înrăutățit sunt Suedia, cu o creștere de 2,5 pp (până la 22,3%), și Germania, cu +1,8 pp (până la 32,2%).

Restanțele la credite sau chirii – alt semnal al vulnerabilității financiare

Eurostat analizează și procentul persoanelor cu datorii restante la credite ipotecare sau chirii. În 2024, Grecia se află pe primul loc cu 10,4%. Urmează Spania (5,8%) și Finlanda (5,7%).

România se numără printre statele cu cele mai mici ponderi ale restanțelor: doar 0,4% dintre cetățeni au raportat întârzieri la plata creditului ipotecar sau a chiriei, cel mai scăzut nivel din UE.

