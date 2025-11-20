România ocupă locul cinci în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației incapabile să facă față cheltuielilor neprevăzute, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

În 2024, 40% dintre români se află în această situație, procent mai mare decât în multe alte state europene, dar totuși în scădere față de 2015, când nivelul era de 51,4%, potrivit aceleiași surse.

La nivelul UE, 30% dintre cetățeni au raportat în 2024 că nu pot acoperi cheltuieli neprevăzute, o scădere de 1,2 puncte procentuale față de 2023. Eurostat subliniază într-o analiză că „ponderea este pe un trend uşor descendent în ultimul deceniu”, cu un vârf de 40% în 2012, urmat de o îmbunătățire constantă până în 2019.

Pandemia a întrerupt temporar această evoluție, însă după 2020 tendința descrescătoare s-a reluat. În total, s-a înregistrat o scădere de 7,4 puncte procentuale în ultimii zece ani.

Cine stă cel mai prost și cine conduce clasamentul pozitiv

Insecuritatea economică a fost cea mai ridicată în Bulgaria (45,6%), Letonia (45,3%) și Grecia (43,9%).

România se situează imediat după aceste țări.

În partea opusă a clasamentului, cele mai bune rezultate au fost consemnate în Olanda (16,9%), Malta (18,3%) și Cehia (19,2%), unde mai puțin de o cincime din populație se confruntă cu astfel de dificultăți.

Evoluții în ultimul deceniu

Cele mai mari îmbunătățiri au fost înregistrate în Ungaria, unde procentul persoanelor incapabile să gestioneze cheltuieli neprevăzute a scăzut cu 43,6 puncte procentuale.

Scăderi semnificative au fost raportate și în Cipru (-25,7 pp) și Croația (-24,9 pp).

Singurele state în care situația s-a înrăutățit sunt Suedia, cu o creștere de 2,5 pp (până la 22,3%), și Germania, cu +1,8 pp (până la 32,2%).

Restanțele la credite sau chirii – alt semnal al vulnerabilității financiare

Eurostat analizează și procentul persoanelor cu datorii restante la credite ipotecare sau chirii. În 2024, Grecia se află pe primul loc cu 10,4%. Urmează Spania (5,8%) și Finlanda (5,7%).

România se numără printre statele cu cele mai mici ponderi ale restanțelor: doar 0,4% dintre cetățeni au raportat întârzieri la plata creditului ipotecar sau a chiriei, cel mai scăzut nivel din UE.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.