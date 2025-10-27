Autoritățile susțin că majorarea țintei de deficit este temporară și necesară pentru a acoperi decalajele de execuție și a menține investițiile

Guvernul a revizuit în octombrie ținta de deficit bugetar pentru 2025 de la 7% la 8,4% din PIB, invocând cheltuieli nerealiste în bugetul inițial și o încetinire a economiei. Noua proiecție ține cont de sumele suplimentare necesare pentru recalcularea pensiilor, plata dobânzilor la datorie și programele de sprijin energetic, arată profit.ro.

Ministerul Finanțelor explică faptul că ponderea deficitului în PIB este indicatorul principal pentru respectarea țintelor fiscale, în timp ce valoarea nominală a datoriei publice contează mai mult pentru strategia de împrumut.

În primele nouă luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au ajuns la 466,95 miliarde de lei, în creștere cu 12,3% față de aceeași perioadă din 2024. Ponderea în PIB a urcat cu aproape un punct procentual, impulsionată de încasările din impozite, contribuții sociale și fonduri europene.

Impozitul pe venit și salarii a adus la buget 43,85 miliarde de lei (+20,1%), creștere datorată eliminării facilităților fiscale pentru sectoarele construcții, IT, agricultură și industria alimentară, precum și majorării taxei pe dividende la 8%. Contribuțiile de asigurări sociale au urcat cu 10,5%, până la 154,8 miliarde de lei, în timp ce impozitul pe profit a adus 27,7 miliarde de lei (+12,8%).

TVA-ul a generat 94,76 miliarde de lei (+7,7%), în contextul unui volum mai mare de rambursări, iar accizele au crescut cu 11,5%, până la 35,69 miliarde de lei, pe fondul vânzărilor de produse energetice și tutun. Veniturile din fonduri europene au avansat spectaculos, cu 42,8%, atingând 35 miliarde de lei.

De cealaltă parte, cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 569,43 miliarde de lei, în creștere cu 11,2% față de anul trecut, ajungând la 29,9% din PIB.

Cea mai mare presiune a venit din zona asistenței sociale, care a urcat la 187,86 miliarde de lei (+13,4%), în principal din cauza recalculării pensiilor și a compensațiilor pentru energie. Cheltuielile cu dobânzile au crescut la 39,94 miliarde de lei, cu peste 13 miliarde mai mult decât în 2024, reflectând costul tot mai ridicat al finanțării.

Cheltuielile de personal s-au ridicat la 126,67 miliarde de lei (+6%), iar cele pentru bunuri și servicii la 71,02 miliarde de lei (+7,4%), creșteri susținute de plățile pentru medicamente și programe de sănătate.

Investițiile publice au urcat la 82,6 miliarde de lei, în creștere cu peste 10% față de anul trecut, iar proiectele finanțate din fonduri europene au avansat cu o treime, până la 44 miliarde de lei.

Autoritățile susțin că majorarea țintei de deficit este temporară și necesară pentru a acoperi decalajele de execuție și a menține investițiile, însă analiștii avertizează că ritmul actual al cheltuielilor ar putea complica procesul de ajustare fiscală cerut de Bruxelles în anii următori.

