România, în semifinalele Campionatului European de tenis de masă pe echipe! „Tricolorele” și-au asigurat medalia după 3-0 cu Slovacia

Bernadette Szőcs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au adus victoria care duce România în lupta pentru finală, contra Țărilor de Jos.

Reprezentativa feminină a României a obținut o calificare categorică în semifinalele Campionatului European pe echipe din Croația, după ce a învins Slovacia cu scorul de 3-0. Prin acest succes, „tricolorele” și-au asigurat cel puțin medalia de bronz, iar sâmbătă vor lupta pentru un loc în marea finală, împotriva Țărilor de Jos.

Fetele pregătite de Viorel Filimon au dominat sferturile de finală de la un capăt la altul. Bernadette Szőcs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au adus punctele victoriei, confirmând statutul de echipă de top al României în tenisul de masă european.

Victorie fără emoții pentru Bernadette Szőcs

Bernadette Szőcs (30 de ani, locul 2 european) a deschis confruntarea cu slovaca Ema Labosova și s-a impus categoric, scor 3-0 (11-3, 11-7, 11-7). Românca a început meciul în forță, cedând doar trei puncte în primul set, iar apoi a controlat jocul fără să ofere adversarei vreo șansă.

După succesul rapid, Berni a avut o reacție discretă, preferând să-și păstreze energia pentru meciurile decisive. În turul precedent, ea spusese despre echipa României: „Nu contează cine câștigă sau pierde individual; ceea ce contează este ca echipa să lucreze împreună”, mesaj care descrie perfect spiritul colectiv al formației.

Samara, luptă intensă și victorie în patru seturi

A urmat Elizabeta Samara (36 de ani, locul 6 european), care a învins-o pe Tatiana Kukulkova cu 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9). După un start excelent, în care a dominat primele două seturi, constănțeanca a cedat al treilea, însă și-a revenit rapid și a închis partida în al patrulea act.

Adversara sa, vizibil frustrată, și-a aruncat paleta după pierderea setului al doilea, moment care a energizat atmosfera. Samara, triplă campioană europeană cu echipa (2005, 2017, 2019), a demonstrat din nou calm și experiență în momentele cheie.

Andreea Dragoman a completat victoria perfectă

Punctul decisiv a fost adus de Andreea Dragoman (25 de ani, locul 22 european), care s-a impus clar în fața Barborei Varady, scor 3-0 (11-3, 11-9, 11-7). Tânăra jucătoare din Mediaș a închis confruntarea fără emoții, aducând calificarea sigură a României în semifinale.

Rezultate România – Slovacia 3-0:

Bernadette Szőcs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

România va juca în semifinale cu Țările de Jos, echipă campioană europeană în 2008, 2009, 2010 și 2011, care are în componență jucătoare naturalizate din Asia – Britt Eerland, Shuohan Men, Jie Li și Tanja Helle.

La ultimele cinci ediții de Campionat European, naționala feminină a României a cucerit două titluri continentale (2017, 2019) și trei medalii de argint (2015, 2021, 2023), confirmându-și statutul de forță dominantă în Europa.

