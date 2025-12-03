9.1 C
România face un pas decisiv spre OCDE. Parlamentarii, obligați să își publice întâlnirile în Registrul Transparenței

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

România avansează pe drumul către aderarea la OCDE, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat o lege ce impune standarde sporite de transparență pentru activitatea parlamentarilor.

Documentul promulgat de către Nicușor Dan instituie obligativitatea ca orice întâlnire dintre deputați sau senatori și terți să fie înregistrată în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

„Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății”, a transmis președintele.

Întâlnirile, raportate obligatoriu în RUTI

Noua lege prevede că întâlnirile programate dintre parlamentari și terți trebuie înregistrate cu 48 de ore înainte. Dacă discuțiile au loc neplanificat, acestea trebuie raportate în cel mult 48 de ore după desfășurare.

Reglementarea definește clar cine sunt terții care intră sub incidența legii: persoane mandatate să reprezinte organizații de advocacy, public affairs, ONG-uri, patronate, sindicate, camere de comerț sau alte entități cu un interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

Sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile

Parlamentarii care nu respectă obligațiile riscă un avertisment scris, în timp ce terții pot fi eliminați din RUTI.

Curtea Constituțională a validat legea.

