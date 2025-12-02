Președintele Nicușor Dan a îndemnat, luni, la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni, la temperarea discursului public, criticând proliferarea sloganurilor și radicalizarea dezbaterilor, și a subliniat necesitatea unor discuții calme și echilibrate asupra problemelor societății.

‘Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete. De aceea, invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are – fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul’, a spus Nicușor Dan în discursul său.

Președintele a îndemnat la echilibru și luciditate în evaluarea prezentului, ‘tocmai pentru a fi capabili să ne modulăm și așteptările și speranțele’.

‘Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă. România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani’, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a abordat mai multe domenii, printre care învățământul și sistemul medical, și a apreciat că ‘puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi’.

‘E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român. Avem multe zone de excelență în educație, dar în ansamblu sistemul de învățâmânt este slab spre foarte slab. Și asta poate să ne provoace mari probleme în viitor. Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo’, a afirmat el.

Anularea alegerilor a creat un dubiu cu privire la democrația din România

Totodată, președintele a susținut că ‘avem o economie privată foarte dinamică, merituoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani, dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem în momentul ăsta o adevărată politică economică’.

Șeful statului a amintit că în urmă cu un an, în țara noastră au fost anulate alegerile prezidențiale ‘și asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România’.

‘Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an. Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România’, a afirmat Dan.

El s-a adresat și diasporei române.

‘Avem 5 milioane de români care au plecat din România, fie din cauza condițiilor materiale, fie că s-au simțit nedreptățiți în această țară, dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș. pentru România în măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei’, a punctat președintele.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!