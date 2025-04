O inițiativă fără precedent presează UE să garanteze accesul sigur și egal la avort pentru toate femeile din Europa

Ljubljana, Slovenia – 22 aprilie 2025 – Campania europeană pro-choice a atins pragul de 1,2 milioane de semnături, marcând un pas important către o legislație istorică a Uniunii Europene privind drepturile reproductive. În România, deși avortul este legal până la 14 săptămâni, numeroase obstacole persistă: mulți furnizori de servicii medicale refuză să efectueze avorturi, activismul anti-avort este în creștere, iar lipsa informațiilor și dificultățile financiare reduc capacitatea femeilor de a lua decizii informate privind sănătatea lor reproductivă.

„Această inițiativă este mai mult decât o petiție, este un mesaj clar de speranță. Femeile din România merită avorturi sigure și legale în spitalele publice, majoritatea dintre ele neoferind în continuare aceste servicii.”, a declarat Andrei Lela, vorbind în numele lui Nicolae Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European.

Irina Mateescu, reprezentantă a Asociației Moașelor din România, a transmis un apel clar:

Avem un mesaj pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății. Acum nu este momentul să facem nici măcar un pas înapoi. Trebuie să fim alături de femei și persoane gravide, nu doar cu compasiune, ci și cu curaj. Avem responsabilitatea de a le proteja.

„Accesul la avort nu este o problemă marginală. Este urgentă și reală.”, a adăugat ea.

În prezent, douăzeci de milioane de femei din Europa nu au acces la avorturi sigure și accesibile. Fondul propus prin această inițiativă ar acoperi cheltuielile medicale pentru femeile care trebuie să călătorească în alte țări UE pentru a obține îngrijire – inclusiv din Polonia și Malta, unde avortul este interzis, sau din Austria și Germania, unde nu este gratuit, ori din Croația, Italia, România și Ungaria, unde este practic inaccesibil.

Inițiativa My Voice, My Choice, lansată de o coaliție de peste 300 de ONG-uri și sprijinită de peste 2.000 de voluntari, luptă pentru crearea unui mecanism de finanțare la nivelul UE care să asigure accesul sigur și egal la avort pentru toate femeile, indiferent de venit, naționalitate sau loc de reședință.

„Asta se întâmplă când oamenii din toată Europa se unesc pentru dreptate. Am transformat durerea în acțiune, frica în curaj, iar tăcerea în 1,2 milioane de voci care cer drepturi reproductive,” a declarat Nika Kovač, coordonatoarea campaniei My Voice, My Choice.

„În Polonia, femei au murit în spitale pentru că medicii au refuzat să le acorde îngrijire din cauza legilor restrictive. În Malta, femeile riscă închisoare pentru că au făcut avort. Dreptul de a alege nu este o problemă de nișă – este o valoare europeană profundă și larg susținută. Această inițiativă este o declarație: destul e destul, UE trebuie să acționeze,” a adăugat ea.

În cadrul unei dezbateri recente, vorbitorii au reflectat asupra provocărilor cu care se confruntă femeile din întreaga Europă – de la criminalizarea avortului în Malta și Polonia, la lipsa accesibilității financiare și fizice în Croația, Germania, Austria și România – și au discutat pașii următori pentru a angaja Comisia Europeană și noii europarlamentari în vederea implementării legislative.

„Facem apel la Comisia Europeană și toate partidele europene să colaboreze cu campania My Voice, My Choice pentru a transforma această inițiativă în realitate – atât în politici, cât și în practică. Acest drept depășește orice agendă politică.”, a încheiat Andrei Lela.