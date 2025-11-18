România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul focarelor de pestă porcină africană, potrivit celor mai recente raportări ale Comisiei Europene.

În prezent, în rândul porcilor domestici din țara noastră au fost identificate 365 de focare active, cel mai ridicat nivel din blocul comunitar.

Unul dintre principalii factori de răspândire îl reprezintă carnea provenită de la animale infectate. Specialiștii avertizează că virusul rămâne activ în carnea congelată pentru perioade extrem de lungi.

Marcel Roșu, director DSV Arad, explică pentru Știrile ProTV:

„Atunci când oamenii constată că animalele sunt suferinde sau dau semne de boală, sunt în preajma sărbătorilor sau nu foarte departe, decid să le sacrifice fără să consulte medicul veterinar. Introduc carnea în congelator și, după cum bine știți, virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Apoi scot carnea din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și așa se perpetuează boala.”

Focare noi în Arad și sacrificări masive

În județul Arad, autoritățile au identificat în ultimele luni patru focare active.

Unul dintre ele afectează chiar ferma celui mai mare crescător de porcine din vestul țării, unde se află aproximativ 6.000 de animale.

Din total, 570 de scroafe gestante au fost confirmate cu boala și urmează să fie sacrificate.

Marcel Roșu vorbește despre situația din fermă:

„Din păcate, suntem nevoiți să sacrificăm în jur de 570 de scroafe gestante aflate în acea secțiune de fermă unde am diagnosticat pesta porcină africană. Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat pesta porcină africană.”

Dacă virusul este depistat și în restul exploatației, toate animalele vor trebui eliminate.

Zone de restricție pe 10 kilometri în jurul fiecărui focar

Impactul economic și logistic este major: în jurul fiecărui focar sunt instituite zone de protecție cu restricții stricte privind mișcarea animalelor pe o rază de 10 kilometri.

Orice porc la care boala este confirmată este sacrificat, măsură obligatorie pentru a preveni extinderea rapidă a virusului.

