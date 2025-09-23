România ar putea folosi fonduri europene din Politica de Coeziune pentru a finaliza proiectele care nu mai pot fi duse la capăt prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Măsura este analizată la Bruxelles, unde premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene.

Comisarul european a precizat că termenul-limită al PNRR este 30 august 2026, cu trimiterea ultimei facturi până la 30 septembrie și efectuarea plăților finale de către Comisie până la sfârșitul aceluiași an.

„PNRR a avut dintotdeauna un termen fix, fără prelungiri”

„Am discutat cu premierul Bolojan despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice, din Politica de Coeziune. (…) PNRR a avut dintotdeauna un termen fix, fără prelungiri”, a explicat Roxana Mînzatu, într-o postare.

Ea a subliniat că proiectele insuficient avansate au fost extrase pentru a evita blocarea tranșelor de plată, iar fondurile de coeziune rămân esențiale pentru domenii precum educația, sănătatea și incluziunea socială.

România, în urmă cu jaloanele asumate

Până la sfârșitul anului 2024, România trebuia să finalizeze 55 de jaloane, însă doar 33 au fost bifate. Întârzieri au fost raportate la contractele pentru extinderea metroului din București și construcția celui de la Cluj, dar și la modificările fiscale și la Codul Penal.

De asemenea, programul „Prima conectare la apă și canalizare” nu a fost realizat la termen. Din acest motiv, România a primit doar 6 miliarde de euro, în loc de 9 miliarde, deși totalul prevăzut prin PNRR este de 29 miliarde de euro până în 2026.

Guvernul mută proiecte de infrastructură în alte programe

Executivul condus de Ilie Bolojan a exclus din PNRR proiecte de infrastructură de peste 62 miliarde lei, care vor fi transferate în Programul Transport și negociate separat cu Comisia Europeană.

Prin cele 11 memorandumuri adoptate recent, Guvernul a stabilit că vor fi menținute doar investițiile cu șanse reale de a fi terminate până în august 2026.

