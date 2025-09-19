Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, pentru a discuta despre promovarea produselor autohtone și despre plafonarea adaosului comercial la alimente.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, marile rețele comerciale au transmis că, „principial, nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ţinând cont de situaţia actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privinţă”.

Pe agenda consultărilor s-a aflat și promovarea produselor românești, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

„Reprezentanţii retailerilor şi-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe pieţele externe, în condiţii de competitivitate şi au subliniat necesitatea creşterii producţiei interne de produse alimentare”, se arată în comunicatul Guvernului.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat că, în colaborare cu mediul de afaceri, vor fi elaborate politici publice pentru susținerea producătorilor locali. Totodată, acesta a mulțumit retailerilor pentru investițiile realizate și pentru contribuția adusă la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă.

Cine a participat la întâlnire

La consultări au fost prezenți și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Raul Gutin și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

