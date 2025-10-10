România – Austria. Jandarmeria și STB se pregătesc pentru un eveniment fără incidente

Duminică seară, de la ora 21:45, naționala României înfruntă selecționata Austriei pe Arena Națională, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Autoritățile au anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță publică, având în vedere numărul mare de spectatori și prezența fanilor străini.

Dispozitiv extins de ordine publică la România – Austria

Jandarmeria Capitalei, alături de Poliție, ISU și alte instituții, va acționa pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul întregului oraș. În Centrul Vechi, unde sunt așteptați numeroși suporteri austrieci, echipe mixte de jandarmi, polițiști și pompieri vor monitoriza situația în timp real.

Vor fi prezenți și jandarmi vorbitori de engleză și germană, care vor comunica direct cu fanii oaspeți. Misiunea acestora va fi sprijinită de trei polițiști austrieci, veniți special pentru a facilita dialogul cu suporterii din țara lor.

Accesul la stadion și rutele recomandate

Accesul spectatorilor în complexul sportiv și în stadion va fi permis de la ora 18:45, doar pe baza biletelor sau invitațiilor oficiale, împreună cu un document de identitate (în format fizic sau electronic). Intrările vor fi deschise pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Din cauza lucrărilor la linia de tramvai de pe Bd. Basarabia, autoritățile recomandă utilizarea celorlalte două intrări.

Casele de bilete vor funcționa:

Sâmbătă, 11 octombrie : între orele 12:00–20:00

: între orele 12:00–20:00 Duminică, 12 octombrie: între orele 12:00–22:30

Suporterii austrieci care se deplasează din Centrul Vechi pot lua troleibuzul 90 din stația „Universitate” până la „Aura Buzescu”, urmând ca de acolo să meargă pe jos până la stadion. Accesul lor se va face printr-o poartă specială, din intersecția Str. Tony Bulandra – Str. Maior Ion Coravu, spre Peluza I Nord.

Reguli stricte în incinta stadionului

Spectatorii vor intra în arenă după controlul efectuat de jandarmi și firma de pază, iar organizatorii reamintesc că sunt permise doar steagurile României și Austriei, pe suporturi din plastic.

În stadion sunt interzise:

aruncarea obiectelor sau a lichidelor;

folosirea sau aprinderea materialelor pirotehnice;

gesturile provocatoare, discriminatorii sau ofensatoare;

statul în picioare pe scaune;

inscripționarea sau deteriorarea elementelor arenei;

fumatul, inclusiv utilizarea țigărilor electronice.

Programul mijloacelor de transport STB din zona stadionului va fi prelungit, pentru a facilita plecarea suporterilor după meci.

Recomandări și sancțiuni

Jandarmeria îi îndeamnă pe spectatori să manifeste răbdare și spirit civic, să evite conflictele și să anunțe orice incident. Părinții sunt rugați să acorde o atenție sporită copiilor.

Conform Legii nr. 4/2008, este interzisă introducerea băuturilor alcoolice, a materialelor pirotehnice sau a obiectelor periculoase. De asemenea, promovarea ideilor fasciste, rasiste sau xenofobe se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Lipsa de respect față de drapelul și imnul național se sancționează cu amendă între 10.000 și 20.000 de lei, iar zborurile cu drone neautorizate deasupra Bucureștiului pot atrage sancțiuni între 2.000 și 40.000 de lei.

Autoritățile transmit că scopul măsurilor este prevenirea incidentelor și asigurarea unui meci în siguranță, în care suporterii celor două echipe să se bucure de fotbal „într-un spirit de fair-play și respect reciproc”.

