România a activat în premieră mecanismul european RESTORE, destinat intervențiilor rapide în caz de dezastru, ca urmare a inundațiilor puternice care au lovit județele Suceava și Neamț la finalul lunii iulie.

Potrivit autorităților, 41 de locuințe au fost complet distruse, iar aproape 700 au fost avariate în județul Suceava. Alte 170 de case au fost afectate în județul Neamț, în urma viiturilor și furtunilor intense care au produs distrugeri semnificative în mai multe localități.

Pentru a putea beneficia de sprijinul oferit de mecanismul RESTORE, România trebuie să propună modificarea unui program operațional, fie regional, fie național, astfel încât fondurile să fie redirecționate către zonele calamitate.

Maciej Berestecki, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat pentru Radio România Iași că:

„Discuțiile cu guvernul român și Agenția de Dezvoltare Regională sunt în curs de desfășurare și se concentrează pe posibilitatea includerii sprijinului financiar pentru inundații în cadrul procesului de revizuire la jumătatea perioadei a politicii de coeziune.”

Acesta a explicat că România are la dispoziție șase luni de la centralizarea pagubelor pentru a trimite cererea de modificare a programului.

Odată aprobată de Comisia Europeană, 25% din suma alocată va fi plătită ca prefinanțare excepțională. Ulterior, Comisia va rambursa cheltuielile efectuate și va evalua eficiența măsurilor luate.

Pîslaru: Pregătim și accesarea Fondului de Solidaritate al UE

Pe 2 august, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că mecanismul RESTORE va fi activat în urma inundațiilor din nordul țării.

În plus, Guvernul român pregătește solicitarea de sprijin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, care ar putea aduce sute de milioane de euro pentru reconstrucția zonelor afectate.

Totuși, Pîslaru a avertizat că acest proces este de durată:

„Acești bani vor ajunge abia peste câteva luni, procesul fiind unul de durată.”

RESTORE – un instrument esențial în caz de urgență

Mecanismul RESTORE, parte a politicii de coeziune a UE, a fost creat pentru a permite intervenții rapide și flexibile în urma dezastrelor naturale.

