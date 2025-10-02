România a pierdut în 2024 la CEDO 49 de dosare/Care a fost cauza cea mai judecată

Cetățenii români au trimis către Curtea Europeană a Drepturilor Omului peste 3.000 de sesizări, în cursul anului 2024. Potrivit unui raport al Consiliului Superior al Magistraturii, doar 58 de dosare au ajuns să fie judecate, iar în 49 dintre acestea statul român a pierdut.

În urma publicării Raportului Departamentului de Stat al SUA în care au fost făcute mai multe referiri la sistemul de justiţie românesc, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis datele conținute de raport, cu privire la situaţia României la CEDO.

„Se remarcă faptul că în 2024, potrivit statisticilor publicate pe site-ul Curţii, cetățenii din România au sesizat instanţa de la Strasbourg cu 3850 de cauze, plasând România pe locul 4 la număr de cereri, dar pe locul 12 în clasamentul mai relevant al numărului de cereri raportat la populaţia ţării (19.064.000 locuitori). În aceeaşi perioadă de referinţă (2024), România a fost parte în 169 de dosare. Dintre, acestea, în 101 dosare, cererile au fost respinse ca inadmisibile sau radiate de pe rol. În 58 de dosare judecata a avut loc pe fond, România fiind condamnată în 49 de cauze”.

Potrivit CSM, din aceste 49 de cauze, în 29 dintre ele problema de drept a fost aceea deja repetitivă a condițiilor de detenție din penitenciare. CSM precizează, însă, că în aceste cazuri responsabilitatea nu aparţine sistemului de justiţie, ci sistemului administrativ.

Prin urmare, în cazul României au fost admise cereri în doar 20 de dosare, dintre care doar 3 se referă la dreptul la un proces echitabil în sens larg și doar un dosar dintre cele 3 se referă la o durată excesivă de procedură de 8 ani a unui dosar penal finalizat în anul 2013.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!