România a ieșit din top 50 mondial FIFA! „Tricolorii” au ajuns pe locul 51 după eșecurile din septembrie

Canada și Cipru au contribuit la căderea echipei lui Mircea Lucescu în clasament.

Naționala României a coborât trei poziții în clasamentul FIFA și ocupă acum locul 51, potrivit ierarhiei publicate pe 18 septembrie. Este cea mai slabă clasare din ultimii trei ani, după ce în decembrie 2022 „tricolorii” erau pe 52.

Rezultatele modeste din luna septembrie au cântărit decisiv. România a pierdut pe Arena Națională, 0-3 cu Canada, și a remizat 2-2 în deplasarea din Cipru. Cum FIFA punctează și meciurile amicale, nu doar cele oficiale, eșecul cu nord-americanii a afectat serios coeficientul tricolorilor, acum 1462,85 puncte.

Cum arată grupa României în preliminariile CM 2026

Austria – locul 22 FIFA (cea mai bine clasată adversară)

– locul 22 FIFA (cea mai bine clasată adversară) România – locul 51 FIFA

– locul 51 FIFA Bosnia – locul 73 FIFA

– locul 73 FIFA Cipru – locul 128 FIFA

– locul 128 FIFA San Marino – locul 210 FIFA (ultima poziție mondială)

Canada, cea care a învins la București cu 3-0, a urcat pe locul 26 în lume, câștigând două poziții.

Spania, noul lider mondial

În fruntea ierarhiei s-a produs o schimbare majoră: Spania a urcat pe primul loc, depășind Argentina. Franța a urcat pe 2, în timp ce campioana mondială din 2022 a coborât pe poziția a treia.

Top 15 FIFA la 18 septembrie 2025:

Spania Franța Argentina Anglia Portugalia Brazilia Olanda Belgia Croația Italia Maroc Germania Columbia Mexic Uruguay

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!