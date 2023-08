România a avertizat NATO încă din 2013, înainte de ocuparea peninsulei Crimeea, că Rusia reprezintă o amenințare

Conducerea Armatei Române a avertizat NATO încă din anul 2013, deci cu un an înainte de ocuparea peninsulei Crimeea, că Rusia reprezintă o amenințare, a declarat generalul ( r ) Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General.

Generalul Dănilă a făcut această dezvăluire într-un interviu acordat publicației Aktual 24. Interviul a fost publicat la data de 28 august 2023.

Generalul de aviație Ștefan Dănilă a fost șef al SMG în perioada anilor 2011 – 2015, adică înainte ca Rusia să ocupe peninsula Crimeea (2014) cât și după ce Rusia a comis acea agresiune.

“Despre pericolul unei agresivitati a Federatiei Ruse față de NATO, noi fiind parte în partea de graniță NATO, am avut informatii si am sesizat acest lucru din 2013. Cu un an înainte, în 2013, a fost o analiză făcută la nivelul conducerii statului român, de fapt in CSAT, si in baza evaluarii facute de catre serviciul de Informații Militare, de către Statul Major General în CSAT, s-a aprobat ca România să solicite NATO introducerea Federatiei Ruse in registrul de amenintari al Aliantei. Am transmis solicitarea la conferinta Comitetului Militar din septembrie, de la Budapesta. Aceasta solicitare a fost respinsa in Comitetul Militar de catre mai multe state care au spus ca noi avem o relatie din ce in ce mai buna cu Rusia si nu se pune problema”, a explicat, acum, generalul Ștefan Dănilă.

El precizează că, în perioada în care era șef al SMG, i-a semnalat personal chestiunea legată de amenințarea Rusiei generalului Breedlove, când acesta a vizitat România. Generalul american Philip Breedlove a fost comandantul suprem al forțelor NATO din Europa între anii 2013 – 2016. Cei doi generali, Breedlove și Dănilă, s-au întâlnit în România în ianuarie 2014.

Direcția de Informații Militare, care a elaborat primul avertisment legat de Rusia, este o componentă subordonată Statului Major General al Armatei Române.

Apoi, după ce Rusia, în anul 2014, a invadat Crimeea, țările care înainte fuseseră în dezacord cu România, exprimându-și aprecierea față de Rusia, n-au mai încercat să nege această amenințare.

De altfel, după ce Rusia a invadat Crimeea, NATO a avut o reuniune în Țara Galilor, unde a decis măsuri speciale de protejare a Flancului Estic al NATO, împotriva Rusiei. În 2014, NATO a decis înființarea primelor trei Grupuri de Luptă pe Flancul Estic, iar ulterior, în anul 2022, s-au adăugat alte trei Grupuri de Luptă. Una dintre aceste șase unități multinaționale se află în România.

