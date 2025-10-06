Italia, prin Ministerul de Externe, face presiuni asupra Statelor Unite și colaborează cu Comisia Europeană pentru a bloca introducerea unui tarif antidumping suplimentar care ar afecta grav exporturile de paste.

Noile taxe, estimate la 91,74%, ar putea intra în vigoare din ianuarie 2026 și s-ar adăuga tarifelor existente de 15% aplicate importurilor din statele UE.

Potrivit Departamentului de Comerț al SUA, decizia se bazează pe concluzia că doi mari producători italieni ar fi vândut paste la prețuri „nejustificat de mici” între iulie 2023 și iunie 2024, practicând dumping.

Italia contestă analiza americană

Ministerul italian de Externe a anunțat că va contesta oficial raportul autorităților americane și că va sprijini producătorii afectați prin intermediul ambasadei de la Washington.

„Vom ajuta companiile în protejarea drepturilor lor”, se arată în comunicat.

SUA este a treia piață de export pentru pastele italiene, cu livrări în valoare de aproape 800 de milioane de dolari anual.

În 2024, exporturile totale de paste din Italia au depășit patru miliarde de euro, echivalentul a circa 2,5 milioane de tone, conform datelor ISTAT.

Averstisment asupra riscurilor economice

Măsura americană nu afectează doar producătorii de paste, ci și perspectivele economice generale ale Italiei. Organizația de lobby Confindustria a revizuit recent în scădere prognoza de creștere economică pentru 2025, invocând „impactul tarifelor americane și al tensiunilor geopolitice” asupra exporturilor.

Dacă noile taxe vor fi menținute, consumatorii americani ar putea plăti de două ori mai mult pentru pastele italiene, iar producătorii din peninsulă ar suferi pierderi semnificative pe una dintre cele mai importante piețe externe.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.