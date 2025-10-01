De către

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat că economia zonei euro a făcut față mai bine decât se estima impactului tarifelor vamale introduse de președintele american Donald Trump.

Potrivit oficialului, absența unor măsuri de retorsiune din partea Uniunii Europene a contribuit la limitarea efectelor negative.

Lagarde a subliniat că impactul asupra creșterii economice și inflației a fost diminuat de consolidarea monedei euro și de încheierea unui acord comercial cu administrația Trump.

Documentul a plafonat taxele la 15% și a redus incertitudinile care riscau să descurajeze investițiile.

„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un şoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a spus Lagarde la o conferință desfășurată la Helsinki.

Creșterea economică, protejată de măsurile europene

Președinta BCE a menționat că efectele asupra inflației au fost limitate, iar cele asupra creșterii „relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare adoptate de guvernele statelor membre.

Astfel, politica monetară a BCE a rămas adecvată în această perioadă.

La ultima reuniune, BCE a decis să mențină dobânzile la nivelurile actuale – 2,00% pentru facilitatea de depozit, 2,15% pentru operațiunile principale de refinanțare și 2,40% pentru facilitatea de creditare marginală.

Consiliul guvernatorilor a reiterat angajamentul de a menține inflația în jurul țintei de 2% pe termen mediu.

Următoarea decizie, la sfârșitul lunii

Următoarea ședință de politică monetară a BCE va avea loc pe 30 octombrie, analiștii anticipând menținerea dobânzilor.

Între timp, deprecierea dolarului și aprecierea euro continuă să sprijine importurile mai ieftine pentru statele europene și să faciliteze controlul inflației, care în august a fost de 2%.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.