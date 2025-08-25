Evoluția acestor indici reflectă lichiditatea din piața interbancară și nivelul dobânzilor stabilite de BNR

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calculul dobânzilor majorității creditelor în lei acordate înainte de 2019, a rămas nemișcat la nivelul de 6,60%. Totodată, ROBOR la 6 luni a scăzut ușor de la 6,75% la 6,74%. Evoluția acestor indici reflectă lichiditatea din piața interbancară și nivelul dobânzilor stabilite de BNR.

În paralel, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) va fi de 5,55% pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025, urmând ca, ulterior, să urce la 6,07%. IRCC se calculează trimestrial, pe baza dobânzilor medii la care băncile se împrumută între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru.

Această stabilitate a ROBOR la 3 luni oferă un oarecare echilibru pentru debitorii care au credite în lei, în timp ce creșterea IRCC indică o ușoară majorare a costurilor pentru împrumuturile noi acordate în următoarele luni.

