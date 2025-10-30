Deputatul PNL Robert Sighiartău critică solicitarea PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații cu privire la impactul retragerii unor trupe americane din România. Liberalul susține că ,,Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției.

Deputatul liberal Robert Sighiartău critică PSD pentru solicitarea ca permierul Ilie Bolojan să fie chemat în Parlament pentru a da explicații la „Ora prim-ministrului”. El acuză că PSD a acționat împreună cu AUR afirmând că inițiativa nu este control democratic, ci teatru politic.

„PSD și AUR, din nou împreună-de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiție un instrument al opoziției. Când un partid aflat în coaliție își cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic. PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate. Ilie Bolojan(PNL)nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate și respect față de români”, a scris Robert Sighiartău pe Facebook.

PSD vrea să știe impactul acestei măsuri asupra securității naționale și regionale

În solicitarea PSD se arată că:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane staționate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să prezinte Parlamentului o informare clară privind poziția Guvernului și demersurile întreprinse în dialogul cu partenerii strategici”.

Social-democrații îi cer premierului să explice evaluarea Guvernului asupra impactului acestei decizii asupra securității naționale și regionale, măsurile adoptate pentru menținerea angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, precum și modul de coordonare interinstituțională între Guvern, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe în gestionarea acestui subiect.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!