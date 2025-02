Risto Radunovic, aproape de cetățenia română! FCSB poate câștiga un milion de euro din acest demers

Mihai Stoica a anunțat că fundașul muntenegrean își va depune actele pentru cetățenie, ceea ce poate aduce multiple beneficii atât pentru jucător, cât și pentru club.

FCSB continuă să-și construiască viitorul atât pe teren, cât și în afara acestuia. După calificarea în optimile Europa League, Mihai Stoica a anunțat că Risto Radunovic este foarte aproape de a deveni cetățean român. Oficialul clubului a confirmat că fundașul stânga în vârstă de 32 de ani își va depune actele pentru cetățenie luni, ceea ce ar putea aduce un câștig financiar de aproximativ 1 milion de euro pentru FCSB.

Beneficiile obținerii cetățeniei române

Transferat la FCSB în 2021, de la Astra Giurgiu, pentru 400.000 de euro, Radunovic a devenit un jucător de bază pentru echipa lui Elias Charalambous. Acesta îndeplinește toate condițiile pentru a deveni cetățean român, după ce a petrecut șapte ani și jumătate în România, a învățat limba și a fost parte activă în fotbalul românesc.

Dacă fundașul stânga va obține cetățenia, FCSB va avea mai multe avantaje financiare și administrative, dintre care cele mai importante sunt:

Respectarea regulii FRF și obținerea unui bonus financiar Federația Română de Fotbal a stabilit o regulă conform căreia echipele din SuperLigă trebuie să aibă un număr minim de jucători români pe teren pentru a primi un bonus financiar.

În sezonul curent, FCSB trebuie să aibă cel puțin 5 români pe teren pentru a încasa un bonus de 730.000 de euro .

pentru a încasa un . Din sezonul 2025-2026, regula se schimbă, iar numărul minim de jucători români pe teren va fi 6. Dacă Radunovic devine cetățean român, FCSB poate respecta această regulă mai ușor și poate încasa un bonus de aproximativ 850.000 de euro. Reducerea taxelor salariale În prezent, Radunovic este plătit printr-un contract de muncă standard , deoarece este extracomunitar. Asta înseamnă că FCSB plătește aproximativ 15.000 de euro pe lună taxe și impozite pentru salariul său.

, deoarece este extracomunitar. Asta înseamnă că FCSB plătește taxe și impozite pentru salariul său. Dacă va obține cetățenia română, fundașul va putea avea un contract de activitate sportivă , ceea ce ar reduce semnificativ taxele pentru club.

, ceea ce ar reduce semnificativ taxele pentru club. FCSB ar economisi aproximativ 12.500 de euro pe lună, ceea ce ar însemna 150.000 de euro pe sezon.

Radunovic, încântat după victoria cu PAOK

După ce FCSB a eliminat PAOK Salonic în play-off-ul Europa League, Radunovic a declarat că echipa este extrem de motivată pentru meciurile din optimile competiției. Fundașul a subliniat importanța suporterilor, care au fost prezenți în număr mare la Arena Națională.

„Am pregătit meciul bine, am jucat ce ne-am propus și am obținut calificarea mult-dorită. Suntem bucuroși că am făcut ca 50.000 de oameni să plece fericiți de la stadion. La începutul sezonului, nu ne așteptam la un asemenea parcurs în Europa League, dar suntem bucuroși că jucăm bine și avem rezultate.”

Radunovic a recunoscut că atât Olympique Lyon, cât și Eintracht Frankfurt, posibilele adversare din optimile Europa League, sunt echipe puternice, dar FCSB va încerca să își continue parcursul european.

„Nu depinde de noi cu cine vrem să jucăm. Atât Olympique Lyon, cât și Eintracht Frankfurt sunt două echipe foarte bune.”

FCSB, pregătită pentru derby-ul cu Dinamo

După succesul din Europa League, FCSB se pregătește pentru un nou duel important, derby-ul cu Dinamo, care se va disputa în SuperLigă. Radunovic și colegii săi își doresc să mențină forma bună și în competiția internă, mai ales că titlul de campioană este unul dintre obiectivele principale ale sezonului.

