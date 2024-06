Rezultat final al alegerilor din sectorul 1: Clotilde Armand a pierdut primăria

După trei zile de scandal, seara trecută a fost finalizat procesul de centralizare a voturilor din sectorul 1.

Potrivit datelor, George Tuță, candidatul comun al PSD și PNL, a obținut peste 500 de voturi în plus față de edilul în funcție, Clotilde Armand.

Primarul sectorului 1 continuă să acuze, pe platformele de socializare, că a fost nedreptățită.

Astăzi este așteptată să se încheie și oficializarea numărătorii voturilor de la sectorul 2.

Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, candidat pentru un nou mandat din partea Alianţei Dreapta Unită, anunţă că, în urma renumărărilor efectuate în două secţii, a recuperat 294 de voturi.



Una dintre acestea este Secţia nr. 352, unde cele 333 de voturi pe care le-a obţinut Radu Mihaiu au fost inversate, în procesul verbal, cu cele ale unei contracandidate. Cei din secţia de vot recunoscuseră greşeala şi au cerut corectarea Mihaiu.

Secţia 352 a fost numărată. Incidentul documentat. Încheiem o zi lungă şi grea, dar a meritat. 294 voturi de la voi au fost scoase la lumină. 294 voturi în plus din doar 2 secţii renumărate azi. Însă nu am terminat. Mai sunt 30 de secţii de renumărat. 30 de secţii cu suspiciuni grave pe care PSD PNL le ţine sub capac pentru că ştiu şi ei că pierd.



Radu Mihaiu – primarul sectorului 1