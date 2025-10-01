La finalul lunii septembrie 2025, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României se situau la 65,01 miliarde euro, în scădere ușoară față de 65,18 miliarde euro înregistrate la 31 august.
Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind de 10,77 miliarde euro, influențată de evoluțiile prețurilor internaționale.
În cursul lunii, BNR a înregistrat intrări de 1,6 miliarde lei, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de bănci, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și ale Comisiei Europene, printre altele.
În paralel, din rezerve au ieșit 1,79 miliarde euro, incluzând plăți pentru rate și dobânzi la datoria publică în valută și ajustări ale rezervelor minime.
Rezerve internaționale totale și plăți viitoare
Astfel, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) au ajuns la 75,78 miliarde euro, comparativ cu 74,91 miliarde euro la sfârșitul lunii august.
Plățile scadente în luna octombrie 2025, aferente datoriei publice în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la circa 2,45 miliarde euro.
