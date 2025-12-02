La 30 noiembrie 2025, rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au ajuns la 65,4 miliarde euro, aproape de nivelul înregistrat la finalul lunii octombrie, când acestea erau de 65,34 miliarde euro.

Intrările și ieșirile din rezerve au fost aproape echilibrate: în luna noiembrie au intrat 2,54 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor comerciale, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.

În paralel, au ieșit 2,48 miliarde euro, inclusiv plăți de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută (aproximativ 853 milioane euro), contribuții către Comisia Europeană și alte tranzacții.

Rezervele de aur s-au menținut la 103,6 tone, iar în condițiile prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost de 12,01 miliarde euro.

Rezervele internaționale ating un maxim istoric

Combinând valutele și aurul, rezervele internaționale ale României au urcat la 77,41 miliarde euro, față de 76,88 miliarde euro la 31 octombrie 2025, marcând cea mai mare valoare înregistrată vreodată.

Pentru luna decembrie 2025, plățile scadente în contul datoriei publice în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 647 milioane euro.

