7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internăRezervele valutare ale României ating un nou prag record la final de...

Rezervele valutare ale României ating un nou prag record la final de noiembrie

Economie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

La 30 noiembrie 2025, rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au ajuns la 65,4 miliarde euro, aproape de nivelul înregistrat la finalul lunii octombrie, când acestea erau de 65,34 miliarde euro.

Intrările și ieșirile din rezerve au fost aproape echilibrate: în luna noiembrie au intrat 2,54 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor comerciale, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.

În paralel, au ieșit 2,48 miliarde euro, inclusiv plăți de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută (aproximativ 853 milioane euro), contribuții către Comisia Europeană și alte tranzacții.

Rezervele de aur s-au menținut la 103,6 tone, iar în condițiile prețurilor internaționale, valoarea acestora a fost de 12,01 miliarde euro.

Rezervele internaționale ating un maxim istoric

Combinând valutele și aurul, rezervele internaționale ale României au urcat la 77,41 miliarde euro, față de 76,88 miliarde euro la 31 octombrie 2025, marcând cea mai mare valoare înregistrată vreodată.

Pentru luna decembrie 2025, plățile scadente în contul datoriei publice în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 647 milioane euro.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Despărțire și un nou început! Alexandru Tudorie pleacă din China și își pregătește următoarea mutare

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Alexandru Tudorie a confirmat plecarea de la Wuhan Three Towns printr-un mesaj emoționant.Alexandru Tudorie, în vârstă de 29 de ani, s-a despărțit oficial de...

Furt alarmant în Germania: 20.000 de cartușe militare au dispărut dintr-un camion nesupravegheat

Internațional Narcis Rosioru - 0
Un transport de muniție aparținând armatei germane a fost furat săptămâna trecută, în timp ce se afla în grija unei firme civile de curierat,...

România a intrat în ultima lună a anului, cu temperaturi peste normal. Prognoza până la final de decembrie

Meteo Dana Macsim - 0
Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor publicate, marți, pentru perioada 1 – 29 decembrie. Temperaturile vor depăși...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.