5.8 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieBănci & AsigurăriMinisterul Finanțelor reduce indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea BID

Ministerul Finanțelor reduce indemnizațiile și numărul membrilor din conducerea BID

Bănci & AsigurăriȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Ministerul Finanțelor a decis restructurarea conducerii neexecutive a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), reducând numărul membrilor Consiliului de Supraveghere de la șapte la cinci și diminuând indemnizațiile aferente funcțiilor.

Măsura vine în contextul unui proces amplu de reașezare a guvernanței Băncii de Investiții și Dezvoltare.

„Până la finalizarea procesului de selecţie, conducerea BID este asigurată de membri provizorii, autorizaţi de către BNR, pentru a menţine stabilitatea instituţiei şi continuitatea deciziilor. BID trebuie să rămână un model de profesionalism şi responsabilitate în sprijinul economiei reale“, spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Ziarului Financiar.

Proces de selecție pentru noua conducere neexecutivă, cu mandat de patru ani

Potrivit Ministerului Finanțelor, a fost demarat procesul de recrutare pentru noul Consiliu de Supraveghere, care va avea un mandat de patru ani. Anunțul de selecție urmează să fie publicat în scurt timp.

„Va fi un proces deschis, competitiv şi transparent, aliniat standardelor de guvernanţă la nivel naţional şi european, pe care le respectăm”, a precizat ministrul Nazare.

În prezent, BID funcționează cu o echipă de conducere provizorie, valabilă pentru o perioadă de până la șase luni, după ce mandatele conducerii anterioare au expirat la 23 noiembrie 2025.

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere și ai conducerii executive au primit deja aprobarea BNR, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Motivele restructurării

Decizia de a reduce numărul membrilor Consiliului de Supraveghere a fost formalizată la finalul săptămânii trecute, când Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat noua componență provizorie.

„Am redus numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, de la 7 la 5, măsură dublată de diminuarea indemnizaţiilor acestora. BID trebuie să rămână un model de profesionalism şi responsabilitate în sprijinul economiei reale”, a reiterat Nazare.

Primul Consiliu de Supraveghere al BID a fost format din Ștefan Nanu, în calitate de președinte, și alți șase membri. Mandatele lor, cu o durată de doi ani, nu au putut fi reînnoite.

Banca de Investiții și Dezvoltare este o instituție de credit deținută integral de statul român prin Ministerul Finanțelor și funcționează în sistem dualist, cu Consiliu de Supraveghere și Directorat.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Craiova e aproape de primăvara europeană! Calculele calificării după victoria cu Mainz, scor 1-0, în Conference League

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Cu 7 puncte și golaveraj zero, Universitatea Craiova e la o singură victorie distanță de o calificare istorică în fazele eliminatorii ale competiției.Universitatea Craiova...

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se...

Horoscop 29 noiembrie 2025. Revelații, transformări și momente de claritate pentru toate zodiile

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Horoscop 29 noiembrie 2025. Se anunță o zi plină de schimbări interioare, revelații neașteptate și momente de sinceritate profundă pentru majoritatea nativilor zodiacului. Conjuncțiile...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.