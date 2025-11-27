Ministerul Finanțelor a decis restructurarea conducerii neexecutive a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), reducând numărul membrilor Consiliului de Supraveghere de la șapte la cinci și diminuând indemnizațiile aferente funcțiilor.

Măsura vine în contextul unui proces amplu de reașezare a guvernanței Băncii de Investiții și Dezvoltare.

„Până la finalizarea procesului de selecţie, conducerea BID este asigurată de membri provizorii, autorizaţi de către BNR, pentru a menţine stabilitatea instituţiei şi continuitatea deciziilor. BID trebuie să rămână un model de profesionalism şi responsabilitate în sprijinul economiei reale“, spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Ziarului Financiar.

Proces de selecție pentru noua conducere neexecutivă, cu mandat de patru ani

Potrivit Ministerului Finanțelor, a fost demarat procesul de recrutare pentru noul Consiliu de Supraveghere, care va avea un mandat de patru ani. Anunțul de selecție urmează să fie publicat în scurt timp.

„Va fi un proces deschis, competitiv şi transparent, aliniat standardelor de guvernanţă la nivel naţional şi european, pe care le respectăm”, a precizat ministrul Nazare.

În prezent, BID funcționează cu o echipă de conducere provizorie, valabilă pentru o perioadă de până la șase luni, după ce mandatele conducerii anterioare au expirat la 23 noiembrie 2025.

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere și ai conducerii executive au primit deja aprobarea BNR, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Motivele restructurării

Decizia de a reduce numărul membrilor Consiliului de Supraveghere a fost formalizată la finalul săptămânii trecute, când Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat noua componență provizorie.

„Am redus numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, de la 7 la 5, măsură dublată de diminuarea indemnizaţiilor acestora. BID trebuie să rămână un model de profesionalism şi responsabilitate în sprijinul economiei reale”, a reiterat Nazare.

Primul Consiliu de Supraveghere al BID a fost format din Ștefan Nanu, în calitate de președinte, și alți șase membri. Mandatele lor, cu o durată de doi ani, nu au putut fi reînnoite.

Banca de Investiții și Dezvoltare este o instituție de credit deținută integral de statul român prin Ministerul Finanțelor și funcționează în sistem dualist, cu Consiliu de Supraveghere și Directorat.

