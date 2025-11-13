Revenire după 9 luni! Radu Drăgușin a jucat din nou

Fundașul lui Tottenham nu ia în calcul o plecare, anunță agentul Florin Manea.

Radu Drăgușin a revenit pe teren după o pauză de nouă luni, evoluând într-un meci amical disputat de Tottenham în fața celor de la Leyton Orient. Fundașul român a jucat o repriză, fiind întâmpinat cu entuziasm de colegii săi, iar James Maddison i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare. Drăgușin nu mai bifase niciun minut din ianuarie, când a suferit o accidentare serioasă în duelul cu Elfsborg, din Europa League.

Revenirea sa a readus în discuție zvonurile privind un posibil transfer, inclusiv interesul lui Cristi Chivu și al celor de la Inter, dar agentul Florin Manea a clarificat situația. El a explicat că jucătorul mai are contract cu Tottenham până în 2030 și că prioritatea absolută este recuperarea completă. Manea a subliniat că o eventuală analiză a viitorului ar putea fi făcută doar în vară, însă în prezent nu există niciun plan de plecare.

„Nu m-a sunat nimeni să mă anunțe nimic. Noi știm că e la Tottenham, mai are cinci ani de contract. Primordial este să-și revină 100%. Nu ne gândim la nicio plecare. La vară poate vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă. Oficial, nu am vorbit nimic, nici personal cu Cristi. Nu știu de unde a apărut, dar nu m-a mirat. Radu are o cotă foarte bună în Italia, a reușit acolo, puțini fundași centrali reușesc acolo. Posibil și d-asta e un interes din Italia de la mai multe echipe”, a declarat Florin Manea la Digi Sport.

Spurs, înaintea unui nou derby cu Arsenal

După pauza competițională, Tottenham se pregătește pentru duelul din etapa a 12-a a Premier League, în deplasare, contra lui Arsenal. Echipa antrenată de Thomas Frank ocupă locul 5, cu 18 puncte, fiind la opt lungimi în spatele rivalilor din nordul Londrei.

