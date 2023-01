Revelion cu bombardamente intense la Kiev

Rusia a continuat atacurile intense asupra Kievului și a altor părți ale Ucrainei de Revelion, în urma unui baraj de rachete trase sâmbătă, iar sirenele de raid aerian au urlat ore în șir peste noapte, notează reuters.

Comandamentul Forțelor Aeriene ucrainene a declarat că a distrus 45 de drone Shahed fabricate în Iran, 32 dintre ele după miezul nopții duminică și 13 sâmbătă seara.

În timp ce sirenele au sunat timp de peste 4 ore la Kiev, unii oameni au strigat de la balcoane: „Glorie Ucrainei! Slavă eroilor!”

Sounds of explosions that could be heard by residents of #Kyiv on New Year's Eve. pic.twitter.com/xPIBhLCBxj

Fragmente de la rachetele distruse au cauzat daune minime în centrul capitalei, iar rapoartele preliminare au indicat că nu au fost răniți sau victime, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe rețelele sociale.

Administrația militară a regiunii Kiev a anunțat că a doborât 32 de „ținte aeriene” deasupra regiunii în noaptea dintre ani.

On New Year's Eve, the air defense system shot down 32 "aerial targets" over #Kyiv and the Kyiv region, according to the Kyiv military administration. pic.twitter.com/wec9bOduer