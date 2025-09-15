Lucrările presupun reparații și înlocuirea rosturilor de dilatație, iar pentru executarea acestora se va închide câte o bandă de circulație pe fiecare sens

Șoferii care tranzitează județul Prahova trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație pe două dintre cele mai importante artere rutiere – DN1 și DN1B. Măsura intră în vigoare luni, 15 septembrie, și va fi valabilă până pe 17 octombrie 2025, în contextul unor lucrări de reparații la poduri și pasaje.

Conform informațiilor furnizate de Poliția Prahova, restricțiile vizează două zone cheie: pe DN1 (E60), în municipiul Câmpina, la kilometrul 94+345, unde se va interveni la podul peste râul Prahova; pe DN1B (E577), la kilometrul 11+295, la ieșirea din Ploiești, în zona podului peste râul Teleajen.

Lucrările presupun reparații și înlocuirea rosturilor de dilatație, iar pentru executarea acestora se va închide câte o bandă de circulație pe fiecare sens.

Programul anunțat prevede că pe DN1B restricțiile intră în vigoare luni, de la ora 10:30, iar pe DN1, la Câmpina, de la ora 12:30.

Pentru siguranța traficului, autoritățile vor institui semnalizare temporară în ambele zone afectate.

