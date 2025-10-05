Constructorul auto francez Renault intenționează să elimine aproximativ 3.000 de locuri de muncă la nivel global, printr-un program de plecări voluntare ce vizează funcțiile-suport, relatează L’Informe, citat de Reuters.

Măsura este inclusă în planul de economii al Renault denumit „Arrow”, care prevede reducerea cu 15% a personalului din departamente precum resurse umane, finanțe și marketing.

Cele mai multe disponibilizări sunt așteptate la sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar și în diverse filiale internaționale.

Potrivit unei surse apropiate companiei, decizia finală ar putea fi luată până la sfârșitul anului.

Reacția oficială a companiei

Renault a confirmat că analizează opțiuni de reducere a costurilor, dar a precizat că „niciun număr nu a fost stabilit” deocamdată.

„Având în vedere incertitudinile de pe piaţa auto şi mediul extrem de competitiv, confirmăm că explorăm modalităţi de simplificare a operaţiunilor, de accelerare a execuţiei şi de optimizare a costurilor fixe”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

La finalul lui 2024, Renault avea 98.636 de angajați la nivel global, dintre care 1.575 în România.

Pierderi masive și presiuni pe piață

În iulie, grupul francez a raportat o pierdere netă de 11,2 miliarde de euro în primul semestru, din care 9,3 miliarde au fost generate de deprecierea participației la partenerul japonez Nissan.

Excluzând această ajustare, profitul net s-a redus la 461 milioane de euro – de peste trei ori mai mic decât în aceeași perioadă din 2024.

Printre cauze se numără scăderea vânzărilor de vehicule utilitare, costurile mari ale tranziției spre electrificare și competiția acerbă cu producătorii chinezi.

Misiunea noului director general

François Provost, numit director general în iulie, după plecarea lui Luca de Meo la grupul Kering, are misiunea dificilă de a restabili marjele de profit, de a redobândi ratingul de credit „investment grade” și de a găsi soluții pentru a contracara efectele tarifelor americane și competiția tot mai agresivă din Asia.

