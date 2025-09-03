Remarkable lansează Paper Pro Move, primul său device portabil cu ecran color E Ink

Compania norvegiană Remarkable extinde gama sa de caiete digitale și aduce pe piață Paper Pro Move, primul model cu adevărat portabil, dotat cu un ecran color E Ink de 7,3 inchi. Lansarea vine la un an după debutul versiunii mai mari, Paper Pro, cu ecran de 11,8 inchi.

Noua variantă mizează pe mobilitate și design compact, dimensiunile apropiindu-l mai mult de un volum de buzunar decât de o tabletă clasică. Cu o înălțime de 7,7 inchi și o lățime de 4,24 inchi, Paper Pro Move este comparabil cu iPad Mini de generația a șaptea, dar mai ușor și mai îngust. În ciuda dimensiunilor reduse, suprafața de scriere rămâne generoasă atunci când dispozitivul este folosit în poziție orizontală, scrie The Verge.

Remarkable Paper Pro Move poate fi comandat deja la prețul de 449 de dolari, pachet ce include stiloul Marker cu încărcare magnetică. Pentru 499 de dolari, compania oferă varianta Marker Plus, care integrează un buton pentru ștergere rapidă. Modelul mai mare, Paper Pro, rămâne disponibil la 629 de dolari.

Performanță și autonomie

Dispozitivul vine cu 64 GB stocare internă, procesor Cortex-A55 dual-core de 1,7GHz și o baterie de 2.334 mAh, ce promite până la două săptămâni de utilizare. Totuși, comparativ cu modelul original, Paper Pro Move sacrifică putere de procesare și autonomie pentru portabilitate.

Ecran avansat, dar limitări la lectură

Remarkable continuă să folosească tehnologia E Ink Gallery 3, capabilă să redea culori mai vii și mai precise prin amestecarea a patru tipuri de particule. Aceasta vine însă cu un refresh mai lent. Spre deosebire de alte e-readere color, Paper Pro Move nu oferă acces la librării online și suportă doar fișiere PDF și ePub. Iluminarea frontală este, de asemenea, mai slabă decât la rivalii Amazon sau Kobo, ceea ce confirmă orientarea clară către luatul de notițe, nu spre lectură.

