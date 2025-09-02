Dolby Vision 2. Noua generație HDR aduce AI și „mișcare autentică” pentru o experiență cinematografică superioară

Dolby Vision, formatul HDR apreciat la nivel mondial, intră într-o nouă eră odată cu lansarea Dolby Vision 2, versiunea actualizată care promite să redefinească modul în care privim filme și seriale acasă. Noua versiune merge dincolo de ajustările tradiționale de ton și luminozitate, introducând instrumente de „Content Intelligence” bazate pe inteligență artificială, care optimizează automat imaginea în funcție de ceea ce vizionați, de locul în care vă aflați și de dispozitivul utilizat.

Noua generație Dolby

Printre noile funcții se numără Precision Black, care îmbunătățește claritatea scenelor întunecate fără a devia de la intenția regizorală, și Light Sense, care ajustează calitatea imaginii combinând detectarea luminii ambientale cu datele de iluminare de referință din materialul sursă. De asemenea, Dolby Vision 2 suportă tone mapping bidirecțional, oferind televizoarelor performante posibilitatea de a reda imagini mai luminoase, cu contrast mai clar și culori mai saturate, păstrând totodată controlul creatorilor de conținut asupra modului în care sunt utilizate capabilitățile display-ului.

O noutate majoră este „Authentic Motion”, un sistem de control al fluidizării mișcării care reduce efectul de „soap opera” criticat de actori precum Tom Cruise. Această funcție permite ajustarea mișcării cadru cu cadru, reducând tremuratul nedorit fără a compromite aspectul cinematografic autentic al filmului.

CITEȘTE ȘI – Apple pregătește lansarea iOS 18.7: ultimul update major pentru iPhone XS, XS Max și XR

Hisense va fi primul brand care va lansa televizoare cu Dolby Vision 2, echipate cu cipul MediaTek Pentonic 800. Peste 350 de televizoare de la LG, TCL, Sony, Vizio și Roku au adoptat deja formatul Dolby Vision original, iar se așteaptă ca și alți producători să integreze curând noua versiune.

Potrivit Dolby, conținutul Dolby Vision va fi compatibil și cu televizoarele care suportă doar specificația originală, dar doar televizoarele compatibile Dolby Vision 2 vor putea utiliza metadata suplimentară pentru optimizările avansate. Pentru a clarifica capabilitățile, Dolby a creat două niveluri: Dolby Vision 2 Max, pentru televizoare de top cu funcții premium, și standardul Dolby Vision 2, destinat televizoarelor mainstream, care vor beneficia tot de îmbunătățiri semnificative ale calității imaginii.

Dolby Vision 2 promite astfel să transforme experiența vizionării acasă, combinând tehnologie avansată, inteligență artificială și control creativ asupra mișcării, pentru o redare mai autentică și captivantă a conținutului cinematografic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.