Începând cu 14 iunie 2026, sucurile naturale și nectarele vor trebui să respecte reguli stricte privind compoziția și etichetarea, conform unui nou ordin publicat în Monitorul Oficial.

Noile norme stabilesc un conținut minim de fruct necesar pentru ca produsele să fie comercializate, iar producătorii vor fi obligați să specifice tipurile exacte de fructe utilizate.

Ordinul este emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și transpune în legislația națională directive europene care vizează standardizarea compoziției produselor alimentare.

Ce înseamnă noile reguli pentru producători?

Noile cerințe vor aduce mai multă transparență pentru consumatori și vor obliga producătorii să se alinieze unor standarde mai stricte de calitate. Diana Stanciulov, director juridic și comercial al Sonimpex Topoloveni, susține că aceste măsuri sunt binevenite:

„Este foarte bine că se impun aceste norme de transparență. Noi le respectam oricum, de multă vreme. Cumpărătorul trebuie să știe să cumpere și să aleagă în cunoștință de cauză”, a declarat aceasta pentru Termene.ro.

Impact asupra altor produse alimentare

Noile reguli nu vizează doar sucurile și nectarele, ci și alte produse alimentare, inclusiv gemurile. Potrivit directivelor europene, un kilogram de gem va trebui să conțină minimum 450 de grame de fruct, față de 350 de grame în prezent.

„Oricum, noi nu avem produse cu un conținut mai mic de 400 de grame de fruct, dar am văzut pe piață tot felul de situații. De exemplu, mi se reproșa că zacusca noastră de ciuperci este scumpă. Am mers în magazine și am văzut un produs accesibil ca preț, care însă avea 30% vinete și 5% ciuperci. Pe etichetă scria zacuscă cu ciuperci, ceea ce inducea oarecum în eroare”, a adăugat Diana Stanciulov.

Pe Termene.ro poți afla ce mai prevede noul ordin privind compoziția și etichetarea sucurilor naturale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.