Reghecampf a dat lovitura după decizia FIFA! Câți bani trebuie să primească de la Esperance Tunis

Antrenorul român a câștigat procesul cu fosta echipă din Tunisia și are de încasat aproape jumătate de milion de euro.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a obținut o victorie importantă în fața forului mondial al fotbalului. FIFA a decis ca tehnicianul român să fie despăgubit cu 470.000 de euro de către fosta sa echipă, Esperance Tunis, după ce a fost concediat abuziv.

Reghecampf a fost îndepărtat din funcție în martie 2025, în ciuda rezultatelor pozitive obținute cu formația tunisiană. Ulterior, antrenorul a reclamat clubul la FIFA, invocând rezilierea unilaterală și nejustificată a contractului.

Potrivit deciziei comunicate zilele trecute, FIFA i-a dat dreptate antrenorului român, obligând clubul tunisian să îi achite suma de 470.000 de euro până în vara anului 2026.

Reghecampf câștigă și pentru staff-ul său

Pe lângă Reghecampf, care avea un salariu lunar de 35.000 de euro net, vor fi despăgubiți și doi membri din staff-ul său: Viorel Dinu, antrenor secund, și Dan Zdrîncă, antrenor de portari. Ambii vor încasa câte 108.000 de euro fiecare.

Clubul tunisian contestă însă hotărârea și susține că despărțirea s-ar fi făcut „verbal, de comun acord”, iar antrenorul ar fi trebuit să primească doar două salarii compensatorii. Cu toate acestea, decizia FIFA este executorie, urmând să poată fi contestată doar la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Reghecampf, cifre excelente în Tunisia

În scurta perioadă petrecută pe banca lui Esperance Tunis, între noiembrie 2024 și martie 2025, antrenorul român a înregistrat un bilanț remarcabil: 16 victorii, 6 remize și doar 2 înfrângeri, în toate competițiile.

După despărțirea de campioana Tunisiei, Reghecampf a semnat cu Al-Hilal Omdurman, una dintre cele mai puternice echipe din Sudan, pe care a reușit să o califice în Liga Campionilor Africii, unde va debuta luna aceasta.

