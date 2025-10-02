Regele Charles, „șocat și întristat” de atacul asupra sinagogii din Marea Britanie

Regele Charles al III-lea a declarat joi că este „profund șocat și întristat” de atacul asupra unei sinagogi, în urma căruia două persoane au fost ucise și alte trei rănite, scrie AFP.
Suveranul a transmis că el și regina Camilla sunt „profund șocați și întristați să afle despre atacul îngrozitor de la Manchester, mai ales într-o zi atât de importantă pentru comunitatea evreiască”, în timp ce membrii acesteia sărbătoreau Yom Kippur.
