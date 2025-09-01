Europa se pregătește pentru posibile tensiuni financiare odată cu reforma pensiilor ocupaționale din Olanda, țara care administrează mai bine de jumătate din economiile de pensii din întreaga Uniune Europeană.

Schimbarea ar putea pune în mișcare active de aproape 2.000 de miliarde de euro și ar influența direct costurile de finanțare ale guvernelor europene, scrie Bloomberg.

Deși economia Olandei reprezintă doar 7% din zona euro, fondurile sale de pensii gestionează sume uriașe și au plasamente masive în obligațiuni – aproape 300 de miliarde de euro numai în titluri de stat europene.

Fondurile olandeze, un actor-cheie pe piețele financiare

Modificarea strategiei de investiții riscă să producă efecte în lanț asupra piețelor financiare din regiune.

Până acum, fondurile preferau obligațiunile pe termen foarte lung, însă noul sistem va lega investițiile de vârsta contribuabililor: tinerii vor fi expuși mai mult pe acțiuni și active riscante, în timp ce angajații aproape de pensionare se vor orienta către plasamente mai sigure și cu scadențe reduse.

În consecință, cererea pentru obligațiuni pe termen lung ar urma să scadă.

Riscuri pentru datoria publică și stabilitatea piețelor

Specialiștii avertizează că dobânzile pentru datoria publică ar putea crește, întrucât guvernele europene ar fi nevoite să emită mai multă datorie pe termen scurt, unde costurile sunt mai instabile.

Un alt factor de risc este calendarul: începutul lui 2026, când primele fonduri vor trece la noul sistem, coincide cu o perioadă de lichiditate scăzută pe piețe și cu un context politic complicat – Franța se confruntă cu o criză bugetară, iar Olanda are alegeri anticipate după căderea guvernului.

Investitorii se pregătesc pentru volatilitate

Mari administratori precum BlackRock, Aviva și JPMorgan recomandă prudență și preferă obligațiunile pe termen scurt sau titlurile de stat americane.

Mulți investitori intenționează să evite complet obligațiunile europene pe termen lung la final de 2025, anticipând o piață instabilă în primele luni din 2026.

O tranziție cu miză uriașă

Procesul de reformă va dura până în 2028, dar primele luni ale lui 2026 vor fi decisive. Dacă fondurile își vor retrage plasamentele simultan, băncile și brokerii ar putea rămâne fără suficienți cumpărători, ceea ce ar bloca piața.

Deși autoritățile olandeze au prevăzut o perioadă de ajustare de un an, mulți analiști cred că schimbarea va fi accelerată, amplificând volatilitatea.

Europa intră astfel într-o perioadă de incertitudine financiară alimentată de reformele din Olanda.

Dacă tranziția nu va fi bine gestionată, costurile de finanțare ale guvernelor europene ar putea crește semnificativ, punând presiune suplimentară pe bugete deja fragile.

