Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, în această săptămână va fi adoptată decizia finală privind lista primelor zece companii de stat din domeniul energiei și transporturilor care vor fi incluse în procesul de reformă. Oficialul a subliniat că abordarea strategică, nu acțiunile impulsive, va asigura rezultate pe termen lung și că urmează să fie prezentate măsuri concrete pentru simplificarea procedurilor și digitalizarea activităților companiilor publice.

„Reforma trebuie să fie planificată și coordonată. România are peste 1.500 de companii de stat; unele sunt vitale, iar altele generează pierderi constante, afectând economia și societatea. Strategia de reformă, deja finalizată, stabilește obiective clare și metodologia de lucru, iar împreună cu premierul Ilie Bolojan am prezentat-o miniștrilor responsabili, care vor avea rol central în implementarea acesteia”, a explicat Gheorghiu.

Fiecare Minister a desemnat câte trei persoane responsabile pentru reforma companiilor din domeniul lor, iar echipa de la Secretariatul General al Guvernului, care a lucrat la reglementările privind guvernanța corporativă, va monitoriza implementarea acestora. Strategia, agreată cu toate instituțiile implicate, a fost comunicată și Comisiei Europene, prezentând noul model de lucru menit să elimine interimatele din consiliile de administrație și să atingă țintele de performanță.

„Intrăm în pilotul efectiv al reformei. Ministerele au transmis propunerile, iar lista primelor zece companii din energie și transport va fi finalizată, conform metodologiei stabilite. Vom începe astfel lucrul concret cu acestea”, a adăugat vicepremierul. Oana Gheorghiu a mai subliniat că publicul va fi informat constant despre pașii reformei, accentuând importanța răbdării și a muncii în echipă, și că rezultatele se vor vedea progresiv, pe baza implementării etapizate a măsurilor stabilite.

