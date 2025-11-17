Pentru prima dată în aproape două decenii, Spania va înregistra un deficit bugetar mai mic decât Germania, marcând o schimbare surprinzătoare în topul performanțelor fiscale europene, scrie Financial Times.

Spania, a patra economie a Uniunii Europene, afectată sever de criza zonei euro, a reușit să-și reducă deficitul după ani de creștere robustă și venituri fiscale în expansiune.

Conform celor mai recente estimări ale Băncii Spaniei, deficitul țării va scădea pentru al cincilea an consecutiv, ajungând la 2,5% din PIB în 2025 și urmând să se reducă la 2,3% în 2026.

În contrast, deficitul Germaniei va crește de la 2,3% în acest an la 3,1% în 2026, potrivit Consiliului German al Experților Economici, un grup independent de consilieri ai guvernului.

Analiștii avertizează că acesta ar putea urca chiar mai aproape de 4% în anii următori.

Noile modele de redresare fiscală

La 17 ani de la încheierea crizei datoriilor din zona euro, țările afectate anterior – Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia și Spania, odinioară etichetate de unii analiști drept „PIIGS” – se află acum pe o traiectorie fiscală mai favorabilă decât economiile care au ajutat la stabilizarea blocului, inclusiv Germania și Franța.

