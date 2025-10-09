Spania sistează comerțul cu arme cu Israelul

Parlamentarii spanioli au aprobat miercuri un decret-lege care instituie un embargou asupra armelor care provin sau au destinația Israel, o măsură susținută de prim-ministrul socialist Pedro Sánchez pentru a ‘limita genocidul’ din Gaza, potrivit DPA.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 178 de voturi pentru și 169 împotrivă, guvernul minoritar al premierului Sánchez primind în cele din urmă sprijinul a patru parlamentari din partidul de extremă stânga Podemos, care lăsaseră să planeze o îndoială asupra votului lor până miercuri dimineața.

În Italia, șefa guvernului italian Giorgia Meloni a anunțat marți seară că o plângere pentru ‘complicitate la genocid’ împotriva sa și a doi miniștri a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI) din cauza sprijinului acordat de Roma Israelului, notează AFP.

Plângerea, datată 1 octombrie, a fost redactată de un grup care se autointitulează ‘Avocați și juriști pentru Palestina’ și a fost semnată de aproximativ cincizeci de persoane, inclusiv profesori de drept, avocați și mai multe personalități publice.

‘Prin sprijinul acordat guvernului israelian, în special prin furnizarea de arme mortale, guvernul italian a devenit complice la genocidul în curs și la gravele crime de război și crime împotriva umanității comise împotriva populației palestiniene’, scriu autorii plângerii.

Aceștia solicită CPI să ia în considerare deschiderea unei anchete oficiale în urma plângerii lor.

